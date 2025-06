Dopo il grande successo dei rifacimenti di Resident Evil 2, 3 e 4, i fan della storica saga survival horror dovranno armarsi di pazienza prima di mettere le mani sui prossimi remake targati Capcom.

Secondo un nuovo report, infatti, i prossimi due giochi coinvolti in questa operazione nostalgia sarebbero Resident Evil 0 e Resident Evil – Code: Veronica, ma non prima del 2027.

L’indiscrezione arriva da AestheticGamer, noto insider specializzato nella saga di Resident Evil.

Secondo quanto riportato, il prossimo remake in uscita sarà Resident Evil 0, previsto attualmente per il 2027, seguito nel 2028 da quello di Resident Evil – Code: Veronica.

Se confermata, la notizia porrebbe fine a una lunga pausa dopo il remake di Resident Evil 4, pubblicato nel 2023 (che trovate su Amazon).

Da allora, Capcom non ha annunciato ufficialmente alcun nuovo rifacimento, ma è evidente che il filone "remake" continua ad avere grande importanza nei piani della casa di Osaka.

Resident Evil 0 debuttò nel 2002 come prequel diretto del primo capitolo. Inizialmente pensato per Nintendo 64, fu poi spostato su GameCube e si distinse per la meccanica del doppio personaggio (Rebecca Chambers e Billy Coen), oltre a un'atmosfera ancora più cupa.

Resident Evil – Code: Veronica, invece, fu rilasciato nel 2000 come esclusiva temporanea per Dreamcast ed è spesso considerato il vero seguito di Resident Evil 2. Ambientato parallelamente agli eventi di Resident Evil 3, il gioco raccontava il viaggio di Claire Redfield alla ricerca del fratello Chris, ed è tuttora uno dei più richiesti dai fan per un remake moderno.

Al momento Capcom non ha commentato il report, né confermato alcun progetto. Sebbene AestheticGamer si sia dimostrato affidabile in passato, è bene trattare queste informazioni come rumor non ufficiali.

Anche se fossero vere oggi, le tempistiche potrebbero comunque cambiare. E chissà che Capcom non decida anche di dare un remake a uno spin-off molto ambito tra i fan.