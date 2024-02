Il porting PC di Marvel's Spider-Man 2 ha già il New Game+

Se non fosse già paradossale la presenza di Marvel's Spider-Man 2 al di fuori di PS5, ora gli autori del porting amatoriale hanno anticipato anche l'uscita del New Game+.

La modalità di gioco è stata annunciata di recente da Insomniac Games a tutti i fan, con la sola data di uscita e non troppi dettagli riguardanti il New Game+ e le novità dell'update relativo.

Dal 7 marzo 2024 sarà disponibile un nuovo update per Marvel's Spider-Man 2 che, come dichiara Insomniac sui proprio canali pubblici, aggiungerà "funzionalità molto richieste" come il New Game+, nuovi costumi e altro ancora.

Ci toccherà aspettare altri annunci per capire esattamente l'entità di questo aggiornamento, così come i dettagli del New Game+ e quanti costumi saranno aggiunti.

Ma i giocatori PC dovranno aspettare ancora meno perché, nel porting amatoriale di cui vi avevamo parlato, il New Game+ è stato reso già disponibile.

Sebbene presenti ancora alcuni bug visivi e problemi grafici, Marvel's Spider-Man 2 su PC è completamente giocabile, dall'inizio alla fine. Non solo, ma consente ai giocatori di godersi la modalità New Game+.

I problemi sono molti ma, come potete vedere dal trailer qui sotto, il titolo è giocabile:

È piuttosto incredibile ciò che è riuscito a ottenere il team di modding dietro di esso. Come abbiamo già detto, questo port non ufficiale per PC si basa sulla build di sviluppo per PC trapelata il mese scorso dopo il gigantesco leak subito da Insomniac Games.

Alla fine non manca molto per l'arrivo ufficiale del New Game+ sull'unica versione lecita di Marvel's Spider-Man 2, ovvero quella PS5, e ci vorrà solo un po' di pazienza.

Così sia che non siate ancora entrati nel sequel dell'avventura di Spider-Man (che potete acquistare su Amazon), o che abbiate spulciato ogni angolo della New York proposta dal titolo PlayStation 5, avrete almeno un'altra occasione per farlo.