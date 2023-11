Il papà di Final Fantasy sta lavorando a un «nuovo progetto»

Hironobu Sakaguchi, dopo una meritatissima pausa, sembra essere già pronto a lavorare sul suo prossimo progetto, come confermato dallo stesso autore ai suoi fan in un post su X (ex Twitter).

Il celebre autore videoludico ha dato vita a numerosi dei JRPG più amati dai fan, inclusi Lost Odyssey e il recente Fantasian, attualmente disponibile in esclusiva sui dispositivi Apple ma che si starebbe preparando al debutto su Steam.

Ma è, ovviamente, soprattutto noto per aver creato la saga di Final Fantasy (trovate l'ultimo capitolo su Amazon): possiamo dunque dire, senza alcun timore di smentita, che si tratta di uno degli autori videoludici più influenti di sempre.

Adesso, come segnalato da GamesRadar+, Hironobu Sakaguchi sembra finalmente pronto a procedere con lo sviluppo di un nuovo videogioco:

«Ho ringraziato il santuario [di Ise] per l'inizio del mio nuovo progetto e per la mia buona salute durante l'ultimo check-up».

Ovviamente non possiamo che essere contenti della buona salute di Sakaguchi, ma la vera notizia è che l'autore ha confermato di aver avviato ufficialmente i lavori su un nuovo misterioso progetto.

Al momento non sappiamo molto su questo nuovo videogioco, ma stando a una delle sue ultime dichiarazioni su Famitsu dovrebbe trattarsi di un gioco con un'atmosfera "dark fantasy".

Il suo ultimo commento pare dunque aver confermato che lo sviluppo è iniziato soltanto da pochi istanti: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, può essere interessante analizzare come i Final Fantasy si siano decisamente evoluti e modificati, rispetto a quando la saga venne lanciata per la prima volta sul mercato.

Tuttavia, questo cambiamento non sembra aver disturbato affatto Sakaguchi, anzi: non solo ha affermato che non esista un vero canone per valutarli, ma anche elogiato Final Fantasy XVI come il capitolo «definitivo in chiave fantasy». E se lo dice lui, deve pur esserci del vero.