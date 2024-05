Il nuovo Prince of Persia è stato rinviato per "colpa" di Hades 2

The Rogue Prince of Persia è stato posticipato rispetto alla data di uscita prevista per il 14 maggio 2024 per evitare la concorrenza con Hades 2, rilasciato in Steam Early Access il 6 maggio.

Lasciando da parte The Lost Crown (e lo potete recuperare già in sconto su Amazon), il ritorno della serie è apparso piuttosto gradito.

Del resto, abbiamo provato in anteprima il nuovo adattamento roguelike del principe dagli autori di Dead Cells, ed è andata piuttosto bene.

Lo sviluppatore Evil Empire ha annunciato il ritardo su X/Twitter (via IGN US), assicurando che non spingerà il gioco troppo in là.

Anche se non rivelerà una data di uscita esatta fino al 13 maggio, sebbene Evil Empire ha detto che la release sarà comunque a maggio 2024.

«Visto che tutti e le loro mamme stanno giocando a [Hades 2] (compreso l'intero team e le loro mamme), abbiamo deciso di lasciare che la gente si diverta con questo gioco prima di rilasciare The Rogue Prince of Persia», ha dichiarato lo sviluppatore.

«Sebbene abbiamo piena fiducia in The Rogue Prince of Persia, non capita tutti i giorni che un gioco del suo stesso genere, che è uno dei giochi in uscita più attesi del 2024, esca in Early Access una settimana prima che voi abbiate intenzione di fare lo stesso».

E ancora: «Non siamo abbastanza orgogliosi da ignorare le implicazioni di questo fatto e crediamo davvero che questo breve ritardo sia la decisione migliore per noi e per il nostro percorso Early Access».

Evil Empire ha dichiarato che nel frattempo continuerà a perfezionare il gioco aggiungendo “altre cose interessanti” e rimuovendo i bug, ma ha detto di comprendere che il ritardo è comunque frustrante.

«Possiamo solo alzare le mani, scusarci e sperare che capiate», ha detto lo sviluppatore. «Varrà la pena aspettare».

Hades 2 si sta certamente dimostrando popolare su Steam nonostante sia solo in Early Access, avendo raddoppiato il numero di giocatori contemporanei del gioco originale in un solo giorno.

Sequel dell'acclamato roguelite basato sulla mitologia greca, Hades 2 riporta i giocatori nel mondo popolato da figure leggendarie come Odisseo, Nemesi e Dora: dal canto nostro lo abbiamo provato pochi giorni fa.