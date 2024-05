Hades 2 ha già battuto il suo predecessore

Dopo una fase di test a numero chiuso, Supergiant ha lanciato senza preavviso l'accesso anticipato di Hades 2 da poche ore.

Prima dell'uscita ufficiale del sequel erano in molti ad aver apprezzato anche il primo capitolo, che potete acquistare su Amazon ormai ad un ottimo prezzo.

L'uscita in Early Access del secondo capitolo sembra stia convincendo tutti, ma proprio tutti, i fan dell'episodio originale.

Come riportato anche da VGC, infatti, l'uscita in Accesso Anticipato di Hades 2 ha già più che raddoppiato il picco di giocatori contemporanei del primo capitolo su Steam.

Hades 2 si è infatti subito piazzato in cima alla lista dei “giochi di tendenza” sul sito di statistiche SteamDB.

Secondo il portale, Hades 2 ha raggiunto un picco di 79.276 giocatori entro nove ore dal rilascio.

In soldoni, si tratta di un numero più che doppio rispetto al picco storico di 37.749 raggiunto dall'originale Hades su Steam.

Va in ogni caso specificato che il primo capitolo era originariamente un'esclusiva dell'Epic Games Store, dove è stato rilasciato come titolo Early Access nel 2018, e non è arrivato su Steam fino all'anno successivo.

Ad ogni modo, il suo picco su Steam è stato raggiunto solo quando il gioco è uscito dall'Early Access ed è stato ufficialmente “lanciato” a settembre 2020.

Insomma, niente male in ogni caso, sperando che Hades 2 continui a migliorare settimana dopo settimana.

La nostra Stefania ha in ogni caso già avuto modo di mettere le mani sul gioco, spiegandovi che: «Questo seguito riesce a ricalcare l'atmosfera unica del primo gioco, andando a costruire su quanto di buono (tanto) era stato fatto nell'avventura con protagonista Zagreus. L'aspetto più interessante è proprio il fatto che il gameplay permetta di avere però un approccio vario e stratificato, sia per le arti magiche che Melinoë può sfoderare, sia per l'eterogeneità dei nemici e delle sfide.»