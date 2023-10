Il nuovo Monster Hunter gratis è già un enorme successo

Monster Hunter Now, la gaming app che funziona in maniera similare a Pokémon GO, ha già ottenuto tantissimi download in poco tempo dal lancio ad oggi.

Ben lontano dalle dinamiche di Monster Hunter Rise, che potete recuperare con la sua espansione in un comodo pack su Amazon, l'app è stata lanciata poco tempo fa nel tentativo di creare un nuovo prodotto della fortunata saga di Capcom.

Il 14 settembre scorso Capcom ha lanciato Monster Hunter Now su Google Play e Apple Store, in forma gratuita.

E il tentativo della casa nipponica è decisamente ben riuscito perché, come riporta Games Industry, Monster Hunter Now ha già totalizzato 10 milioni di download.

Il titolo mobile ha raggiunto il traguardo un mese dopo la sua uscita globale. Durante la sola settimana di debutto, il gioco ha accumulato 5 milioni di download.

Numeri decisamente importanti che dimostrano che il concept di Pokémon GO funziona ancora molto bene. Così come funziona in generale il concept di Monster Hunter, visto che ogni suo rivale fa una brutta fine appena si immette sul mercato.

Il COO di Niantic, Kei Kawai, ha dichiarato: «Siamo lieti che così tante persone da tutto il mondo abbiano giocato al nostro gioco nel primo mese dalla sua uscita globale.»

Due settimane prima era stato riferito che Monster Hunter Now aveva generato $14 milioni di guadagni da parte dei giocatori, diventando così il quarto gioco con il maggior incasso di Niantic.

Ora, visto il rinnovato successo, speriamo che Capcom si decida presto a mostrare Monster Hunter World 2 una volta per tutte.

Parlando di Pokémon GO, invece, la febbre per la gaming app non è mai scemata, anzi. Di recente è emerso il surreale caso di due poliziotti che hanno ignorato una rapina per catturare delle creature tascabili la posto che dei criminali.