Il nuovo Monster Hunter alla Pokémon GO disponibile, gratis

Monster Hunter è tornato con una produzione davvero particolare, un progetto sviluppato dagli autori di Pokémon GO.

Dopo MH World (trovate la versione PS4 su Amazon) l'immaginario di Capcom non si ferma e torna ora con un titolo davvero molto particolare.

Advertisement

Via comunicato stampa, Niantic ha annunciato che Monster Hunter Now, gioco per dispositivi mobili sviluppato insieme a Capcom, è disponibile da oggi, giovedì 14 settembre 2023, su Google Play e Apple Store, in forma gratuita.

La nuova gaming app trasformerà gli utenti in cacciatori di mostri, portandoli nel mondo reale grazie alle tecnologie in Realtà Aumentata.

Il nuovo gioco si ispira al famoso franchise di Monster Hunter e consentirà ai fan di cacciare i mostri nel mondo reale, grazie alle funzioni di AR e geolocalizzazione.

Con il lancio sono state introdotte anche alcune nuove feature:

Modalità AR: con la modalità AR della fotocamera, gli imponenti mostri del gioco appariranno proprio di fronte ai cacciatori, nel mondo reale che li circonda. È possibile interagire con loro, testare le loro reazioni e postare le foto sui social media.

Caccia in gruppo: se ci si imbatte in un mostro difficile da abbattere da soli, grazie alla caccia di gruppo è facile reclutare altri giocatori. Il sistema abbina automaticamente i cacciatori nelle vicinanze, in modo da poter fare squadra.

Si può fare amicizia usando un codice QR o il codice alfanumerico dell’utente che si desidera aggiungere, oppure si possono reclutare nuovi giocatori usando un codice di invito. Non solo si potrà giocare insieme, ma anche guadagnare pozioni pronto soccorso e palle-pittura.

Inoltre, si potrà giocare in modalità multiplayer con un massimo di altri 4 cacciatori nelle vicinanze.

Monster Hunter Now è stato progettato per consentire ai giocatori di collaborare in gruppo e portare a termine le missioni insieme.

Nel frattempo i mostri di Monster Hunter sono stati usati per una campagna di prevenzione sul corretto impiego delle norme stradali: e non stiamo affatto scherzando.