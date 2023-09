Monster Hunter World 2 non è stato annunciato, ma c'è ancora una speranza

Da un po' si parla della possibilità di vedere Monster Hunter World 2, o in generale un nuovo capitolo principale della saga di Capcom, ma l'evento dedicato al Tokyo Game Show non ci ha dato questa soddisfazione.

Dopo Monster Hunter Rise (e la sua espansione che potete recuperare su Amazon) la saga di Capcom è arrivata all'apice della sua popolarità come non mai, e per questo si immaginava che potesse arrivare un nuovo World, che diede una prima spinta importante per allargare il pubblico di Monster Hunter.

Advertisement

Visto che Rise è arrivato alla fine con i suoi ultimi aggiornamenti, i cacciatori videoludici sono orfani di una nuova esperienza di caccia.

E lo showcase di Capcom andato in onda qualche ora fa non farà differenza, perché non ci sono state notizie su nuovi episodi della saga.

Il publisher ha celebrato Monster Hunter che quest'anno festeggia 20 anni, promettendo che ci saranno "molte iniziative e annunci" legati a questa celebrazione.

La speranza è che tra queste ci possa essere anche il reveal di un nuovo episodio regolare, magari ai The Game Awards 2023 che sono l'ultima grande occasione dell'anno in cui un annuncio del genere potrebbe trovare un palcoscenico.

Lo scenario è senz'altro quello giusto, visto che in passato Capcom ha svelato molti dei suoi titoli proprio nell'evento di fine anno che celebra la stagione videoludica.

Che sia compito di Geoff Keighley presentare il futuro di Monster Hunter? Lo scopriremo solamente nei giorni dell'evento ovviamente, che sono stati già resi noti.

Intanto uno dei nuovi Monster Hunter è stato lanciato una settimana fa. Si tratta di uno strano esperimento che vuole emulare Pokémon GO: qui trovate tutte le novità.

Con un tempismo ottimo perché il "rivale" di Monster Hunter è arrivato alla fine del suo ciclo vitale dopo soli 7 mesi.