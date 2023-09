Il rivale di Monster Hunter sarebbe già arrivato alla fine, dopo 7 mesi

Sembrerebbe proprio che il rivale di Monster Hunter non sia riuscito a ottenere i numeri che Electronic Arts si sarebbe aspettata: stando alle ultime indiscrezioni, dopo nemmeno un anno dal lancio sarebbe già stato interrotto il supporto ufficiale per Wild Hearts.

Ricordiamo che Wild Hearts (lo trovate a meno di 20 euro su Amazon, se interessati) è stato realizzato in collaborazione con Koei Tecmo e, pur con qualche limite tecnico da sistemare, aveva mostrato un buon potenziale per provare a conquistare il pubblico degli hunting games.

Insomma, pur non essendo il "killer" di Monster Hunter — come vi avevamo spiegato nella nostra recensione — vi erano comunque delle solide basi su cui poter lavorare per un supporto futuro.

Sfortunatamente, pare che il tempo per Omega Force si sia esaurito: come segnalato da Twisted Voxel, la voce arriverebbe direttamente da un moderatore del server ufficiale Discord di Wild Hearts, che segnala come Electronic Arts avrebbe deciso di non supportare ulteriormente l'action game.

Secondo quanto segnalato dal mod, pare che le vendite non avrebbero soddisfatto al punto giusto il publisher, che si aspettava davvero che potesse diventare un nuovo Monster Hunter pronto a conquistare il mercato.

Di conseguenza, pare che Electronic Arts non abbia più intenzione di investire risorse sul progetto e dargli il tempo necessario di crescere: a questo punto, se le indiscrezioni fossero confermate, è difficile immaginare che possa diventare una nuova ambiziosa saga.

Si tratterebbe dunque di una bruttissima notizia per chi aveva scelto di supportare Wild Hearts fin dal lancio, anche se ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme ufficiali al riguardo.

È probabile che EA avrà maggior fortuna con il suo nuovo titolo sportivo, EA Sports FC 24: proprio nelle scorse giornate sono stati svelati i rating per i migliori giocatori della Serie A.

Nel frattempo, se avete ancora voglia di Monster Hunter, potreste voler provare il nuovo capitolo gratuito in stile Pokémon GO.