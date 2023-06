Marvel's Spider-Man 2 sarà immenso: «È più grande il doppio»

Se la prima avventura ci aveva restituito pienamente la sensazione di giocare con "l'amichevole Spider-Man di quartiere", Marvel's Spider-Man 2 aumenterà la posta in gioco portandoci ad esplorare una mappa ancora più ampia.

Il sequel ci porterà dopo gli eventi narrati nel primo capitolo e nello spin-off dedicato a Miles Morales (lo trovate su Amazon), in cui i supereroi dovranno affrontare minacce ancora più pericolose e fare i conti con la ferocia di Venom.

Yuri Lowenthal, l'attore che interpreta Peter Parker, ci aveva già anticipato che «non abbiamo ancora visto niente» e, a giudicare dall'ultima intervista di Insomniac, sembrerebbe avere proprio ragione: il primo assaggio di gameplay ci ha infatti mostrato solo la superficie di ciò che potranno esplorare i giocatori nella versione completa.

In un'intervista rilasciata al The Washington Post (via IGN.com), il creative director ha spiegato che la mappa open world di Marvel's Spider-Man 2 sarà molto più ampia rispetto al suo predecessore, con dimensioni addirittura raddoppiate:

«In termini di dimensioni della città, è più grande del doppio rispetto a Spider-Man 1».

Marvel's Spider-Man 2 non includerà infatti soltanto Manhattan, che avevamo già apprezzato nel precedente capitolo, ma anche il Queens e Brooklyn, un aspetto che permetterà di espandere anche le possibilità di gameplay.

In un'intervista rilasciata a Famitsu, Bryan Intihar spiega infatti che le nuove location hanno permesso agli sviluppatori di preparare «situazioni inaspettate» che i giocatori dovranno affrontare durante la loro esplorazione.

Ricordiamo che in Marvel's Spider-Man 2 l'eroico Peter Parker indosserà la tuta simbionte, che ne aumenterà la forza rendendolo più aggressivo allo stesso tempo: l'interprete del supereroe più amato ha spiegato che il team di sviluppo ha studiato gli effetti da dipendenza nelle persone per riuscire a ottenere il giusto risultato.

Proprio questo inaspettato cambio di personalità del nostro protagonista potrebbe portare alla ricreazione di una celebre scena del cartone animato anni '90, diventata con il tempo un divertente meme.