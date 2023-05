Marvel's Spider-Man 2 potrebbe portarci nel multiverso

Marvel's Spider-Man 2 è tornato nel corso del PlayStation Showcase e lo ha fatto con un lungo video gameplay che ha esaltato i fan dell'Arrampicamuri.

Dopo il primo episodio (che trovate su Amazon) e lo spin-off dedicato a Miles Morales, il sequel promette di essere ancora più grande.

Come visto nel filmato, il gioco metterà in scena un gran numero di eroi e villain (tra cui un Venom potenzialmente molto diverso rispetto al passato).

Ora, come riportato anche da GamesRadar, sono in molti a essere convinti che il gioco ci sarà modo di approcciarci a un vero e proprio multiverso.

Tutto nasce da un post del PlayStation Blog arrivato poco dopo il nuovo trailer di Marvel's Spider-Man 2 presentato questa settimana al PlayStation Showcase di maggio 2023.

Nel sito viene menzionata una specifica iterazione della Terra, lasciando intendere che ciò alluda all'ingresso del multiverso nel sequel di Insomniac.

«Voglio dire che [Spider-Man] è già stato parte di multiversi sia nei fumetti che nei film», nota un utente di Twitter.

Dopotutto, il 2 giugno uscirà nelle sale il promettente film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, in cui proprio lo Spider-Man di Insomniac avrà un cameo.

Ma non solo: il gioco potrebbe includere il sistema di transizione tra i mondi visto nell'ultima avventura su PS5 di Ratchet e Clank, ragion per cui passare tra un universo e un altro potrebbe essere piuttosto semplice. Staremo a vedere se il gioco, previsto genericamente per la fine del 2023, dirà davvero sì al multiverso.

Restando in tema, settimane fa anche il boss PlayStation Jim Ryan si è espresso in modo entusiasta sul nuovo gioco dedicato a Spidey, rivelando che si tratta di una produzione realizzata «senza compromessi».

Se invece volete recuperare tutto ciò che è stato mostrato al PlayStation Showcase, non perdete il nostro ricco recap.