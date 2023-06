Il nuovo film di Resident Evil canonico ha una data

Resident Evil Death Island è il nuovo film in CGI che, oltre al ritorno della coppia Leon/Chris, vedrà tornare un gran numero di altri volti storici.

Il film sarà un sequel diretto di Vendetta, altro lungometraggio con protagonisti gli eroi della serie Capcom (e che trovate su Amazon, tra le altre cose), ma con una storyline canonica.

Dopo aver quindi accantonato la terribile serie Netflix, Resident Evil Death Island promette di mettere d'accordo i fan storici.

Dopo che il film è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer, sembra proprio che la versione Home Video abbia già una data di uscita piuttosto vicina.

Come riportato anche da Destructoid, infatti, se siete in trepidante attesa della data di uscita dello spin-off in CGI, sappiate che Capcom e Sony Pictures hanno rivelato che il film arriverà su supporto fisico e digitale il 25 luglio negli USA.

Resident Evil Death Island verrà infatti lanciato in 4K UHD, Blu-ray, DVD e download digitale il prossimo mese. Al momento manca ancora una conferma per quanto riguarda il mercato italiano.

Ultimo di una lunga serie di film d'animazione ambientati nell'universo survival horror di Capcom, Death Island vedrà la squadra di Chris Redfield, Jill Valentine, Leon Kennedy e Claire Redfield (e sì, c'è anche Rebecca Chambers) riunirsi per la prima volta per affrontare un'epidemia di mutanti sull'isola di Alcatraz.

I fan sono particolarmente entusiasti poiché questa è la prima volta nel canone di Biohazard che Kennedy e Valentine si incrociano. Speriamo solo che ne valga la pena, visti i precedenti.

Nei vari video promozionali alcuni hanno notato che Jill non sembra essere invecchiata di un giorno rispetto agli eventi vissuti in Resident Evil 3, ma a quanto pare c’è un perché.

Ma non è tutto: avete letto che il franchise di Resident Evil starebbe per ricevere un altro reboot, con il film live action tratto da The Umbrella Chronicles?