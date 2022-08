La seconda stagione di Resident Evil Netflix non si farà, ma le idee c’erano

Netflix ha da poco bloccato una seconda stagione dello show live action dedicato a Resident Evil, notizia che non ha di certo fatto disperare i fan.

Il clamore di titoli come Resident Evil Village (di cui potete prenotare la Gold Edition al prezzo minimo garantito su Amazon) non è servito a mettere la serie sotto una buona lucee.

Nella nostra recensione dello show, del resto, vi abbiamo spiegato perché si è trattato di un flop sia per i fan storici che per i nuovi arrivati.

Ora, dopo che l’attore che interpretava Albert Wesker si è espresso sulla cancellazione, ci siamo chiesti se ci fossero idee per la Stagione 2 e a quanto pare la risposta è positiva.

Attenzione: seguono spoiler dalla Stagione 1 di Resident Evil. Non proseguite se avete intenzione di recuperarla e non volete quindi rovinarvi la sorpresa.

La fine della Stagione 1 di Resident Evil si è conclusa con diversi cliffhanger: nel 2022, Jade e Billie lasciano New Raccoon City con Bert. Jade ha il nome e l’indirizzo di Ada Wong, quindi lascia intendere che la giovane ha intenzione di recarsi in Giappone (non è ancora chiaro se Billie andrà con lei).

Considerando come stanno le cose tra i due personaggi nel 2036, la cosa non sembra molto probabile. Inoltre, il progetto segreto di Evelyn è sfuggito di mano, causando l’epidemia di virus.

Parlando con TV Line, lo showrunner Andrew Dabb aveva anticipato che la storia fosse proseguita, entreranno in gioco altri elementi del videogioco: «Più ci addentriamo nella storia, più troveremo contenuti, man mano che introdurremo altri elementi dai giochi e amplieremo questi mondi e questi personaggi».

«Abbiamo fatto la scelta nella Stagione 1 di toccare solo la punta dell’iceberg quando si tratta della lore del gioco. Se saremo abbastanza fortunati da arrivare alla seconda stagione [n.d.R., no] e oltre, comincerete a vedere molti più elementi di gioco che entreranno nello show».

«Nella storyline del 2022 sappiamo dove si trova Chris Redfield, per esempio», ha detto Dabb a Den of Geek. «Ma nella trama del 2036, se si parla di una Claire Redfield o di una Jill Valentine, la cosa contro cui stavano combattendo – un’apocalisse globale – è avvenuta. Ora hanno 50 anni e vivono essenzialmente il loro incubo. Cosa significa per loro?».

«Abbiamo una storia più ampia con un inizio, una parte centrale e una fine», aveva detto Dabb a proposito del piano dello show se fosse stato rinnovato. «Se avremo la fortuna di andare avanti con la seconda stagione e oltre, siamo ben armati. Mettiamola così».

Parlando con Polygon, infine, Dabb aveva invece detto di voler portare Lady Dimitrescu, la villain di Resident Evil Village, in una futura stagione: «Nel corso della serie, voglio mettere tutto dentro. Lasciato a me stesso, voglio Lady D, voglio il mostro pianta, voglio tutto. Voglio tutto, ma con giudizio e in modo responsabile nel corso del tempo».

A quanto pare, nulla di tutto questo vedrà mai la luce e – considerando la qualità media della prima stagione – forse è meglio così.