Resident Evil Death Island sembra essere davvero “troppo”, anche per i fan sfegatati

Resident Evil Death Island è il nuovo film in computer grafica annunciato solo poche settimane che, oltre al ritorno della coppia Leon/Chris, riproporrà un numero di personaggi davvero fuori scala.

Il film, come forse saprete, sarà un sequel diretto di Vendetta, altro lungometraggio con protagonisti i due eroi della saga (che trovate su Amazon), con una storyline del tutto inedita.

Se l’ultimo Welcome to Raccoon City è andato bene ma non benissimo, per quanto riguarda i film in CGI Capcom sembra avere le idee più chiare.

Dopo esserci dimenticati della terribile serie Netflix, Resident Evil Death Island è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer, che sembra mettere in mostra un numero di protagonisti così alto da fare spavento.

L’ultimo trailer di Resident Evil Death Island vede radunati alcuni tra i più celebri eroi del franchise, tutti insieme: da Chris a Leon, passando per Jill, Claire e Rebecca.

Si tratta quindi di una vera e propria mega reunion dei personaggi provenienti dai più disparati capitoli della serie di Biohazard, tanto che è davvero molto probabile che la carne al fuoco sia fin troppa.

Poco sotto, il filmato in questione, della durata di circa due minuti.

Nel trailer – che conferma l’uscita nei cinema giapponesi il prossimo 7 luglio di quest’anno, in Giappone – possiamo notare nuovamente che Jill Valentine non sembra essere invecchiata di un giorno rispetto agli eventi vissuti in Resident Evil 3, ma a quanto pare c’è un perché. Attendiamo quindi che arrivi una conferma anche per quanto riguarda un’eventuale uscita occidentale, Italia inclusa, sebbene non è da escludere una release via VOD o streaming.

Ma non solo: avete letto che il franchise di Resident Evil starebbe per ricevere un altro reboot live-action, con il film Resident Evil The Umbrella Chronicles?

Infine, restando in tema, un fan particolarmente innamorato di Resident Evil 4 ha deciso di ricrearne dal vivo le munizioni, in una maniera realmente sorprendente.