Resident Evil Welcome To Raccoon City potrebbe avere un sequel

La saga di Resident Evil potrebbe tornare al cinema, di nuovo, sebbene il risultato ottenuto dagli ultimi film sia sempre stato sotto le aspettative.

Eccetto i film in CGI (che trovate su Amazon), i progetti in live action hanno quasi sempre deluso i fan.

Resident Evil Welcome to Raccoon City, ultimo reboot con attori in carne e ossa, si è infatti rivelato una mezza delusione, come vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione.

Ora, dopo che nelle scorse settimane è emerso che sarebbe in cantiere un ennesimo riavvio con Paul W.S. Anderson di nuovo a bordo del progetto, arrivano ora nuove conferme.

Come riportato da GameInformer, secondo un nuovo rapporto di Sudbury.com, un'organizzazione giornalistica che copre l'area di Greater Sudbury in Canada (dove è stato girato Welcome To Raccoon City), il governo sta finanziando 20 progetti locali attraverso il Northern Ontario Heritage Fund Corporation.

Sebbene il sequel di Resident Evil Welcome To Raccoon City non sia stato ufficialmente nominato tra questi 20 progetti, ce n'è uno chiamato "Umbrella Chronicles" che riceverà 2 milioni di dollari degli 11 previsti.

Chi conosce la serie di Resident Evil sa che Umbrella Chronicles è probabilmente un riferimento allo spin-off The Umbrella Chronicles uscito diversi anni fa.

Se si aggiunge che la società cinematografica dietro "Umbrella Chronicles" è la Raccoon HG Film Productions, la stessa che ha realizzato Welcome To Raccoon City, è facile fare due più due.

È importante notare che non si tratta di una conferma ufficiale di un sequel. Forse la Raccoon HG Film Productions sta realizzando un altro film di Resident Evil non collegato a Welcome To Raccoon City. Staremo a vedere.

Fortuna vuole che almeno ci siamo liberati una volta per tutte della serie Netflix, uno dei peggiori prodotti ispirati al franchise di sempre.

Prossimamente toccherà anche a Resident Evil Death Island, il nuovo lungometraggio in CGI che, oltre all’inossidabile coppia Leon-Chris, proporrà per la prima volta una delle eroine più amate.