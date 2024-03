Il nuovo emulatore Nintendo Switch disponibile da ora

La prima build dell'emulatore Suyu per Nintendo Switch è ora disponibile per il download e contiene numerosi miglioramenti rispetto all'ultima build dell'ormai defunto emulatore Yuzu.

La console sembra in questi mesi stata presa di mira da un gran numero di pirati.

Del resto, anche la vetusta 3DS ha ricevuto un vero e proprio emulatore nato dalle ceneri di Citra.

Ora, gli sviluppatori di questo nuovo emulatore Switch noto come Suyu, i quali sono fiduciosi di poter evitare cause legali da Nintendo, hanno deciso di fare il "grande passo".

Dopo la chiusura di Yuzu, è stata infatti solo una questione di ore prima che i cloni iniziassero ad affollare Internet nel tentativo di prendere il posto dell'emulatore in questione (via Wccftech).

La build, che non vi linkeremo in alcun modo per ovvi motivi, contiene numerosi miglioramenti, come l'integrazione iniziale di Qlaunch, che consente agli utenti di utilizzare il menu di sistema principale di Switch sull'emulatore.

Ma non solo: sono previsti anche il miglioramento del gestore dei componenti aggiuntivi, la correzione degli arresti anomali, le nuove opzioni e i miglioramenti dell'interfaccia utente, oltre alla reimplementazione delle API multigiocatore e le modifiche al QOL.

Inoltre, la prima build di Suyu rimuove tutta la telemetria, che forniva i dati degli utenti agli sviluppatori di Yuzu ed è stata utilizzata da Nintendo per dimostrare che l'emulatore veniva utilizzato principalmente per giocare a giochi pirata.

Staremo a vedere quanto tempo passerà prima che la Grande N sguinzagli i suoi legali, come sempre accade in questi casi, visto che da parte di Nintendo in questi casi c'è tolleranza zero.

Ovviamente, noi di SpazioGames non incoraggiamo in alcun modo la pirateria, e anzi, sconsigliamo vivamente di scaricare l'emulatore in questione, visto che nulla esclude la possibilità di incorrere in spiacevoli sanzioni, o peggio.

