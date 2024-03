Un nuovo emulatore Nintendo è sorto dalle ceneri di Citra

Citra era il miglior emulatore di Nintendo 3DS per PC, tuttavia, nelle scorse settimane è stato cancellato dopo che la Grande N ha chiuso Yuzu.

Per quest'ultimo, uno dei più celebri emulatori per Switch accusato di aver fatto perdere alla casa di Kyoto ben 1 milione di potenziali vendite di Tears of the Kingdom, c'è stato poco da fare.

Alla fine la questione si è risolta fuori dalle aule di tribunale: Nintendo ha ottenuto un risarcimento di oltre 2 milioni di dollari e la chiusura immediata di ogni attività legata a Yuzu.

Ora, Switch a parte (se volete giocarci in maniera "pulita", trovate OLED su Amazon), sembra proprio che un nuovo emulatore per 3DS sia sorto dalle ceneri di Citra: Lime.

Secondo la sua descrizione, Lime è l'emulatore per Nintendo 3DS open-source più popolare al mondo.

Scritto in C++ con l'obiettivo della portabilità, mantiene attivamente le build per Windows, Linux, Android e macOS. Quindi sì, potete usarlo per trasformare il vostro cellulare in una console 3DS.

A quanto pare, si tratta di un cosiddetto "fork" di Citra. Come tale, eseguirà tutti i giochi che erano compatibili con il defunto emulatore. Inoltre, ne erediterà anche tutti i problemi.

In pratica, Lime è simile a ciò che Nuzu e Suzu sono per Yuzu. E sì, è possibile scaricarlo in questo momento, sebbene non vi forniremo assolutamente un link per il download, spiacenti.

Una notizia simile riguarda Citra Enhanced, che verrà ribattezzato con un nuovo nome, Lemonade, sebbene quest'ultimo potrebbe richiedere del tempo per vedere la luce.

Staremo a vedere quanto impiegherà Nintendo per "uccidere" anche questo ennesimo tentativo di violare le sue proprietà intellettuali, magari chiedendo anche stavolta un risarcimento milionario.

