Un nuovo emulatore Switch è in arrivo, e forse Nintendo non potrà bloccarlo

La scorsa settimana, il popolare emulatore Yuzu per Nintendo Switch è stato chiuso dopo che la Grande N ha intentato una causa contro lo sviluppatore Tropic Haze, che ha accettato un accordo di 2,4 milioni di dollari.

La console sembra ora stata essere presa di mira da altri "pirati".

Del resto, anche 3DS ha da poco ricevuto un altro emulatore nato dalle ceneri di Citra.

Nonostante ciò, gli sviluppatori di un emulatore "sostitutivo" Switch di prossima uscita, Suyu, sembrano fiduciosi di poter evitare cause legali (via GamesRadar).

Dopo la chiusura di Yuzu, è stata solo una questione di ore prima che i cloni iniziassero ad affollare Internet nel tentativo di prendere il posto dell'emulatore in questione.

Nonostante la posizione di Nintendo contro l'emulazione sia stata molto chiara, la pagina ufficiale delle domande frequenti sulla proprietà intellettuale e la pirateria afferma che è vietato scaricare giochi vecchi che non sono più in vendita, ROM di giochi già posseduti e fare copie di backup dei propri giochi.

Per quanto riguarda in particolare l'emulazione, si legge che: «Pur riconoscendo la passione dei giocatori per i giochi classici, il supporto all'emulazione favorisce anche la pirateria illegale dei nostri prodotti».

Nonostante ciò, il team dietro Suyu sta facendo del suo meglio per evitare di finire negli stessi guai di Yuzu, dopo aver presumibilmente consultato qualcuno che con la legge ci sa fare.

Parlando con Ars Technica, uno dei collaboratori dell'emulatore ha rivelato che Suyu non sarà monetizzato, non fornirà guide per aiutare gli utenti a giocare e, inoltre, adotterà una rigorosa posizione anti-pirateria.

A questo proposito, si suppone che gli utenti dovranno utilizzare chiavi di gioco reali di titoli che possiedono e che hanno pagato, così come il firmware della loro Switch.

Tuttavia, è stato notato che non c'è modo per l'emulatore di verificare con certezza che queste chiavi siano state ottenute legittimamente.

Tenendo presente questo, non è chiaro se la posizione anti-pirateria di Suyu possa aiutarla a evitare problemi legali. Inoltre, Nintendo ha già chiarito che non è consentito fare backup dei giochi che si possiedono, quindi non sembra che l'azienda abbia grandi chance di farcela. Staremo a vedere.

