Il modder di Palworld ritorna e sfida apertamente The Pokémon Company

Il modder di Palworld che voleva portare i Pokémon all'interno del survival che è stato venduto come il Pokémon-con-le-armi è stato bloccato da The Pokémon Company, ma ora è tornato alla carica con una mod completamente legale.

Lo youtuber ToastedShoes ha subito un colpo superefficace dai team legali di Nintendo e The Pokémon Company, andando a colpire la mod con il più classico dei cease and desist che abbiamo visto fare nella storia della Grande N, richiedendo di rimuovere immediatamente la mod perché considerata come una violazione aperta del copyright.

La mod inseriva effettivamente tutti i Pokémon all'interno di Palworld, dei modelli 3D perfettamente identici a quelli originali con tanto di Ash Ketchum al posto del personaggio controllato dal giocatore, che va ben oltre il plagio più o meno palese.

Ma ToastedShoes non si è dato per vinto e, mosso dal sacro fuoco del modding, è tornato con una nuova mod per Palworld che stavolta è inattaccabile.

Come potete vedere la mod inserisce "creature tascabili legalmente distinguibili" all'interno del gioco, in un modo per cui The Pokémon Company non possa effettivamente ricondurre i modelli poligonali alle sue creature tascabili.

Ovviamente ToastedShoes non ha perso occasione di prendersi qualche rivincita e tirare qualche frecciatina all'azienda, inserendo creature come il "ratto elettrico giallo" per ricordare il ben più famoso Pikachu (ma non nella versione detective che trovate su Amazon), e una serie di altri riferimenti più o meno palesi alle creature più famose.

Questa mod riuscirà a sopravvivere e a non venire dilaniata da Nintendo e The Pokémon Company? Almeno è stata pubblicata, ed è già più di quanto è successo con quella precedente. Sarà perché le aziende sono impegnate a combattere un altro clone di Pokémon, forse.

Nel frattempo Palworld continua ad aggiornarsi e proseguire imperterrito la sua strada, con un nuovo update che però sta dando alcuni problemi.