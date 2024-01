Nintendo ha ucciso la mod che trasforma Palworld in un "vero" gioco Pokémon

Se servisse un'ulteriore conferma dell'alto livello di attenzione che Palworld ha causato ai team legali di Nintendo e The Pokémon Company, questa è appena arrivata sotto forma delle consuete notifiche di violazione del copyright di opere realizzate dai fan.

In questo caso, ad essere rimasto "colpito" dagli avvocati della casa di Kyoto è stato lo Youtuber ToastedShoes, che in un suo video aveva svelato una mod in grado di trasformare Palworld in un "vero" gioco Pokémon.

Con questo intendiamo che ogni singolo Pal è diventata una delle creature della saga Game Freak (trovate Pokémon Scarlatto e Violetto su Amazon), così come il protagonista si era trasformato improvvisamente in Ash Ketchum della serie animata.

Palworld diventava così, letteralmente, il "Pokémon con le armi" così tanto pubblicizzato in rete. Ma, come prevedibile, questa controversa mod ha avuto una vita molto breve.

Lo stesso content creator ha infatti comunicato che la mod non è sfuggita agli avvocati di Nintendo, che hanno già buttato giù il video che la pubblicizzava, scherzando su come ora i fan dovrebbero "pregare per lui".

Stando alle segnalazioni dei fan, sembrerebbe che la grande N sia intervenuta anche e soprattutto perché la mod è stata resa disponibile a pagamento tramite Patreon: in altre parole, il content creator stava monetizzando un lavoro realizzato violando il copyright.

Un esito dunque decisamente poco sorprendente, anche se arrivato comunque con uno straordinario tempismo, perfino per chi è abituato a queste mosse di Nintendo: l'ennesima dimostrazione insomma di come il "caso Palworld" stia causando con molta probabilità non pochi grattacapi nelle sedi degli autori di Super Mario e Pokémon.

Che da parte loro si sono già trincerati dietro un sonorissimo "no comment", quando gli è stato chiesto di dire la loro sui presunti plagi di Pocketpair.

Se volete comunque rendere la vostra esperienza di Palworld più personale, la mod con Spyro dovrebbe ancora essere disponibile.