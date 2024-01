Palworld, l'ultimo update potrebbe bloccare i salvataggi

L'aggiornamento 0.1.1.2 di Palworld per piattaforme Xbox e Microsoft Store corregge una serie di bug e problemi di stabilità, ma a quanto pare avrebbe creato qualche problema ai giocatori.

Il gioco fenomeno in grado di spodestare Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon) sembra infatti non volersi fermare.

Advertisement

Ora, dopo che nella scorsa settimana è stato rilasciato un aggiornamento relativo alla versione PC, ieri è stato tempo di un nuovo update dedicato a Xbox e Microsoft Store su PC.

Come riportato anche da GamingBible, sembra che qualcuno sia incappato in un problema non da poco legato ai salvataggi.

Sfortunatamente, un giocatore ha riferito su Reddit che il suo file di salvataggio è stato "brickato", ossia bloccato senza possibilità di recupero.

L'utente ha scritto: «Solo un avvertimento a chiunque si trovi di fronte alla richiesta di aggiornamento 1.1.2 per Palworld - potrebbe bloccare il vostro gioco di salvataggio come ha fatto con il mio».

Vale la pena notare che questo problema è emerso nel subreddit di Xbox Game Pass, quindi potrebbe non toccare l'utenza PC.

Naturalmente, Palworld è ancora un titolo in Accesso Anticipato e quindi è lecito aspettarsi qualche bug, ma ciò non toglie che sarebbe frustrante dover ricominciare da zero la propria partita.

Sembra che il file di salvataggio del giocatore si sia corrotto, un problema che si è verificato di recente su Xbox anche per Baldur's Gate 3. Ci sono volute alcune settimane per risolvere il grattacapo.

Al momento parrebbe essere un problema isolato, ma se la cosa si diffonderà a macchia d'olio Microsoft e Pocket Pair dovranno trovare rapidamente una soluzione.

Senza contare che il gioco potrebbe vedere la luce anche su PS5, sperando che quella versione sia priva di intoppi.

Ad ogni modo, continuano i sospetti di diversi sviluppatori dell'industria, i quali si stanno cominciando a chiedere se non siamo davvero di fronte a un plagio.