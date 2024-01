Nintendo ha avviato un'azione legale contro un Pokémon clone... ma non è Palworld

Palworld sta sicuramente causando qualche grattacapo ai team legali di Nintendo e The Pokémon Company, ma a quanto pare la Grande N ha altro a cui pensare.

Non è infatti la prima volta cha la serie di Game Freak (trovate Pokémon Scarlatto e Violetto su Amazon) viene presa come "spunto" per dare vita a cloni più o meno riusciti.

Vero anche che proprio di recente lo Youtuber ToastedShoes, che in un suo video aveva svelato una mod in grado di trasformare Palworld in un "vero" gioco Pokémon, è finito della rete legale della Casa di Mario.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, il team legale di Nintendo, sempre pronto a fare causa, si sta occupando di una nuova IP con una somiglianza evidente con i Pokémon, ma a quanto pare non è quella a cui state pensando.

Difatti, non è verso Palworld che Nintendo sta mandando i suoi avvocati in queste ore.

Parliamo infatti di un gioco di carte collezionabili intitolato PokeZoo, finito nel mirino di un'opposizione presentata da Nintendo of America l'11 gennaio scorso, secondo quanto riportato da Stephen Totilo di Game File.

Come si può vedere nel deposito del marchio PokeZoo in testa alla notizia, il logo giallo brillante, la creatura che è uno spudorato ripoff di Gengar e la Fast Ball nella parte inferiore del logo, lasciano ben poco spazio all'immaginazione.

C'è anche un PokeZoo su Google Play Store, in cui "un sacco di bestie da evocare ti stanno aspettando, alleviamole per farle diventare sane e combattere con gli altri giocatori", si legge nella descrizione.

Non ci aspettiamo quindi che la cosa duri a lungo, soprattutto perché sappiamo che Nintendo è piuttosto veloce a eliminare i vari cloni delle sue IP di successo.

Ricordiamo però che al momento Nintendo e The Pokémon Company si sono trincerati dietro un sonorissimo "no comment", quando gli è stato chiesto di dire la loro sui presunti plagi di Pocketpair.

Se volete comunque rendere la vostra esperienza di Palworld più personale, la mod con Spyro dovrebbe ancora essere ancora disponibile.

Ma non solo: una mod, gratuita e ospitata su Nexusmods, cambia diverse cose tecniche per dare al fenomeno Palworld un tocco next-gen.