Il maggio di PS Plus Extra non ha convinto tutti, nonostante Red Dead Redemption 2

Con l'inizio del sesto mese dell'anno, è arrivato il momento di fare il punto sul Catalogo giochi di PlayStation Plus Extra per il mese di maggio: contrariamente alle aspettative iniziali, sembra che i titoli inclusi non siano riusciti a conquistare un enorme pubblico.

Lo scorso aggiornamento mensile del servizio in abbonamento (trovate una gift card dedicata su Amazon) ha infatti introdotto alcuni big di spessore, tra i quali emergeva soprattutto Red Dead Redemption 2: l'open world western di Rockstar Games è riuscito a conquistare prevedibilmente un ampio pubblico, ma non si può dire lo stesso di tutti gli altri titoli in catalogo.

Secondo gli ultimi dati raccolti da GameInsights, riportati su TrueTrophies, Red Dead Redemption 2 è stato il secondo miglior gioco gratis offerto da PlayStation Plus Extra nel corso del 2024: curiosamente, nonostante l'appeal dell'avventura di Arthur Morgan, non è riuscito a superare il fenomeno Dave the Diver che continua a dimostrarsi un incredibile successo.

I dati mostrano che i giocatori attivi su PlayStation Plus Extra sono calati del 23% rispetto al mese di aprile: un crollo di quasi un quinto dei giocatori, che dimostra come gli ultimi omaggi non sembrano aver convinto tutti, con ben poche eccezioni.

Oltre al già citato Red Dead Redemption 2, l'unico altro gioco che è riuscito a conquistarsi un posto nella top 10 è stato Crime Boss Rockay City, lo sparatutto in stile Payday in cui dovrete riuscire ad avere la meglio sullo sceriffo Chuck Norris.

Una premessa ovviamente assurda, ma sufficiente ad attirare l'attenzione dei giocatori che hanno deciso di dargli una chance senza dover spendere un centesimo in più: trovate la top 10 aggiornata qui di seguito.

PlayStation Plus Extra: i giochi gratis più scaricati del 2024

Dave the Diver (Aprile 2024) Red Dead Redemption 2 (Maggio 2024) Need for Speed Unbound (Febbraio 2024) Marvel’s Midnight Suns (Marzo 2024) Tiny Tina's Wonderlands (Gennaio 2024) Animal Well (Aprile 2024) Resident Evil 2 (Gennaio 2024) Tales of Kenzera Zau (Aprile 2024) Crime Boss Rockay City (Maggio 2024) NBA 2K24 (Marzo 2024)

Altre produzioni che hanno attirato l'attenzione sono state Cat Quest, Stranded Alien Dawn e The Settlers New Allies, ma non è stata comunque sufficiente a entrare nella top 10 del 2024.

Vedremo se con i giochi gratis di giugno le cose andranno meglio, tenendo in considerazione che molti di questi sono già stati annunciati. Vi terremo comunque informati non appena ne sapremo di più.