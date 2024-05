PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili i giochi gratis di maggio 2024

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium: il catalogo si aggiorna con ben 13 titoli messi a disposizione per il mese di maggio.

La line-up di questo mese è sicuramente molto interessante per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento, dato che sono presenti alcuni big che non vanno assolutamente sottovalutati.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla lista completa di nuovi giochi gratis che potete scaricare da questo momento con PlayStation Plus:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di maggio 2024

Cat Quest | PS4

Cat Quest II | PS4

Crime Boss: Rockay City | PS5

Deceive Inc. | PS5

Red Dead Redemption 2 | PS4

Stranded: Alien Dawn | PS4, PS5

The LEGO Movie 2 Videogame | PS4

The Settlers: New Allies | PS4

The Sims 4 Vita in Città | PS4

Watch Dogs | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di maggio 2024

2Xtreme | PS4, PS5

G-Police | PS4, PS5

Worms Pinball | PS4, PS5

Il big più importante di questo mese è indubbiamente Red Dead Redemption 2: da questo momento potete godervi senza alcun costo aggiuntivo il capolavoro western open world di Rockstar Games, che include sia la campagna in single player che la modalità multiplayer Red Dead Online.

A questo punto non possiamo che invitarvi a scaricare il prima possibile questi nuovi grandi giochi, ben 10 per gli utenti iscritti a Extra con 3 classici aggiuntivi per gli utenti Premium.

Ricordiamo tuttavia che in contemporanea sono stati rimossi tantissimi giochi dal catalogo: tra questi spicca maggiormente la Complete Edition di Horizon Zero Dawn, rimossa pur essendo una produzione esclusiva di PlayStation.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche di riscattare i giochi gratis di PlayStation Plus Essential, qualora non lo abbiate già fatto: tra questi c'è anche EA Sports FC 24, che si è già rivelato il gioco più apprezzato del 2024 per gli utenti abbonati.