PlayStation Plus Extra celebra il suo miglior mese dell'anno, grazie a una perla gratis

Se i giochi gratis offerti ad aprile su PlayStation Plus Essential non sembrano aver convinto troppo gli abbonati, gli utenti iscritti a Extra e Premium pare siano rimasti molto soddisfatti dalle nuove proposte del Catalogo giochi ad aprile, lasciandosi conquistare in particolare da una piccola perla.

Tra i giochi gratis più interessanti del mese vi avevamo infatti segnalato l'arrivo di Dave the Diver al day-one su PlayStation, dopo che aveva già conquistato tantissimi fan su PC e Switch.

E sembra che gli utenti iscritti a PS Plus Extra (trovate una gift card dedicata su Amazon) si siano lasciati conquistare proprio da questa gemma, che è già diventato il gioco più scaricato di tutto il 2024 sul servizio in abbonamento.

Secondo i dati segnalati da GameInsights e riportati su TrueTrophies, la line-up di aprile ha avuto un incremento di download rispetto ai giochi di aprile di addirittura il 60%: numeri possibili soprattutto grazie a Dave the Diver che, come abbiamo già menzionato, adesso domina la classifica dei titoli gratuiti più popolari sul Catalogo Giochi.

Un altro gioco particolarmente popolare si è rivelato a sorpresa Construction Simulator, che è diventato il decimo gioco più scaricato di tutto il 2024 su PS Plus Extra.

Inoltre, quasi tutti i titoli pubblicati nel mese di aprile sono finiti nella top 200 dei videogiochi più giocati su PS5 e PS4: non accadeva da luglio 2023, come ulteriore conferma dell'apprezzamento dei fan per il catalogo.

E in questa speciale classifica manca anche l'altra piccola gemma al day-one Tales of Kenzera ZAU: dato che è stato rilasciato solo qualche giorno più tardi, non sono ancora disponibili dati sufficienti per valutarne l'eventuale apprezzamento da parte della community.

Speriamo che questi dati siano di buon auspicio per la line-up di maggio, augurandoci che i giochi riscattabili su Essential vengano apprezzati maggiormente rispetto a quelli del mese attuale. A tal proposito, vi ricordiamo che dovrebbero essere annunciati nella giornata di domani.