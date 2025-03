Il lancio di GTA 5 Enhanced svela ulteriori problemi

GTA 5 Enhanced è arrivato per dare ai fan di Rockstar qualcosa con cui attendere GTA 6, ma le cose non stanno andando come previsto dall'azienda, probabilmente.

Nonostante i numeri impressionanti in termini di utenti connessi su Steam, la nuova versione del celebre titolo di Rockstar Games si trova ad affrontare una tempesta di critiche e problemi tecnici che hanno rapidamente eroso l'entusiasmo iniziale.

Tra migliorie apprezzate e bug frustranti, l'accoglienza della community si è tradotta in un punteggio di recensioni "misto" sulla piattaforma di Valve, con i giocatori che accusano Rockstar di aver fatto «il minimo necessario» per rilanciare GTA 5 in versione Enhanced.

Tra gli aspetti più apprezzati figurano i miglioramenti prestazionali apportati al gioco. Rockstar ha ottimizzato il motore grafico permettendo di mantenere frame rate simili a quelli della versione originale nonostante l'aggiunta di effetti avanzati come l'illuminazione globale con ray tracing.

Anche i possessori di Steam Deck hanno espresso soddisfazione per le performance in modalità giocatore singolo, con una qualità grafica superiore pur mantenendo una fluidità accettabile sul dispositivo portatile di Valve.

Ovviamente non si tratta di un titolo completamente nuovo, e ci mancherebbe altro, ma si tratta comunque di una buona operazione di restauro, per così dire.

Ma, oltre ai problemi tecnici, gli utenti lamentano la disabilitazione della chat testuale in GTA Online, una funzionalità essenziale per molti giocatori (tramite Rockstar Intel).

Il supporto ufficiale di Rockstar ha confermato che questa caratteristica non è disponibile al lancio, suggerendo di utilizzare gli SMS in-game come alternativa, senza però fornire indicazioni su quando o se la chat tornerà disponibile.

Numerosi giocatori hanno inoltre incontrato errori durante il tentativo di migrare i propri personaggi di GTA Online alla nuova versione. Il sistema mostra messaggi che indicano i personaggi come "non idonei" al trasferimento, senza che Rockstar abbia ancora fornito spiegazioni ufficiali sulle cause di questo problema.

Vedremo se ci saranno delle risposte per ora, visto che il lancio di GTA 5 Enhanced potrebbe essere davvero il miglior modo per arrivare a GTA 6, che forse non arriverà neanche quest'anno.