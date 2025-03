Il "nuovo" GTA 5 su PC delude i fan: «Hanno fatto il minimo necessario»

Nelle scorse ore è stata lanciata ufficialmente la Enhanced Edition di GTA 5 su PC, un aggiornamento gratuito che intende migliorare maggiormente l'esperienza di gioco del fenomeno di Rockstar Games.

L'intento del team di sviluppo era avvicinare la versione PC alle edizioni next-gen su console (che trovate su Amazon), applicando diverse migliorie grafiche e alla giocabilità nel suo complesso.

Tuttavia, ad oggi gli utenti non sembrano affatto convinti dell'operato di Rockstar Games: come segnalato da TheGamer, le attuali recensioni di GTA 5 Enhanced Edition sono decisamente tiepide, con il solo 50% spaccato di pareri positivi — nel momento in cui scrivo questo articolo, si intende.

Le recensioni su Steam sottolineano la scarsa quantità di aggiornamenti effettivi implementati da Rockstar Games, con molti utenti che hanno accusato di presunta pigrizia gli sviluppatori, come una delle recensioni più votate sullo store:

«Rockstar ha fatto il minimo necessario per migliorare il gioco e il massimo possibile per integrare GTA+».

Nello specifico, molti utenti si stanno lamentando della rimozione di diversi contenuti, feature di accessibilità e perfino impostazioni grafiche, rendendo conseguentemente il gioco meno ottimizzato.

Inoltre, alcuni fan si lamentano della mancanza della chat testuale o dell'impossibilità di trasferire il proprio personaggio di GTA Online alla nuova versione: la migrazione verrebbe infatti preclusa qualora un altro utente abbia offerto soldi in-game al proprio personaggio.

Tutte mancanze che farebbero sospettare, sempre secondo il parere delle recensioni negative, che il vero obiettivo della Enhanced Edition di GTA 5 sia stato semplicemente provare a spingere il più possibile gli abbonamenti GTA+.

C'è da dire che l'opinione del pubblico è letteralmente spaccata a metà, come vi anticipavo dalla percentuale delle recensioni: quelle positive fanno infatti riferimento al fatto che si tratta comunque di un aggiornamento gratuito e che fa esattamente ciò che prometteva fin dal principio, ovvero migliorare la grafica di gioco e rendere più rapidi i caricamenti.

Staremo a vedere se Rockstar Games ascolterà le critiche, probabilmente molto più numerose di quanto ci si potesse immaginare prima del lancio: vi terremo aggiornati in caso di novità o commenti ufficiali.

In ogni caso, GTA 5 Enhanced Edition sarà un buon passatempo in attesa che arrivi una conferma più che ufficiale sul lancio di GTA 6 su PC, ad oggi un vero e proprio mistero.