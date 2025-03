Il "nuovo" GTA 5 disponibile gratis su PC: scaricalo ora

L'attesa è finalmente terminata per i giocatori PC di Grand Theft Auto 5. Dopo anni di esclusiva console, Rockstar Games ha lanciato oggi, 4 marzo 2025, la tanto desiderata versione Enhanced Edition anche per personal computer.

Questa nuova iterazione del celebre titolo rappresenta un importante aggiornamento tecnico e contenutistico, portando finalmente anche su PC tutte quelle funzionalità precedentemente disponibili solo per la versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S (che trovate su Amazon).

Un upgrade gratuito per chi già possiede il gioco che arricchisce l'esperienza con veicoli HSW, miglioramenti grafici sostanziali e numerose nuove caratteristiche.

La notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti è che Rockstar Games ha deciso di offrire l'upgrade completamente gratuito a tutti coloro che già possiedono una copia di GTA 5 su PC.

Per accedere alla nuova versione, è sufficiente aprire il launcher del gioco e selezionare l'opzione di aggiornamento, senza costi aggiuntivi.

L'Enhanced Edition introduce sul PC contenuti precedentemente esclusivi delle console di nuova generazione. Tra le novità più significative troviamo cinque nuovi veicoli: la Coil Cyclone II, l'Imponte Arbiter GT, la Karin S95, la Pegassi Weaponized Ignus e la Pfister Astron Custom, tutti pronti per scatenare il caos sulle strade di Los Santos.

Oltre alle nuove auto, fa il suo debutto su PC anche il sistema di potenziamenti HSW (ossia Hao's Special Works), che permette di migliorare le prestazioni di veicoli selezionati, portandoli a livelli di velocità e maneggevolezza mai visti prima nel gioco.

L'Enhanced Edition non si limita ad aggiungere contenuti, ma porta anche significativi miglioramenti tecnici che trasformano l'esperienza visiva del gioco. Tra le innovazioni più rilevanti troviamo l'implementazione di ombre e riflessi ray-traced, che aumentano notevolmente il realismo degli ambienti di gioco.

La nuova versione offre supporto per tecnologie avanzate come AMD FSR1, FSR3 e NVIDIA DLSS 3, consentendo prestazioni migliori anche su hardware meno recenti. I tempi di caricamento sono stati drasticamente ridotti grazie all'ottimizzazione per SSD e all'implementazione di DirectStorage sui dispositivi compatibili.

L'Enhanced Edition introduce anche diversi elementi di gameplay inediti per la versione PC. Oltre ai già citati veicoli HSW, i giocatori potranno partecipare agli eventi esclusivi HSW come le HSW Time Trial, sfide a tempo che metteranno alla prova le abilità di guida più estreme.

Fa il suo debutto anche il sistema di Career Progress, che permette di tenere traccia dei propri successi in modo più dettagliato, insieme al Career Builder che facilita l'ingresso nel mondo di GTA Online per i nuovi giocatori.

Per chi desidera approfondire i requisiti di sistema necessari per godere appieno dell'Enhanced Edition, Rockstar Games ha pubblicato dettagliate specifiche che permettono di verificare la compatibilità del proprio PC con questa nuova versione tecnologicamente avanzata.

