Il "Joker della Florida" di GTA 6 si arrende, ma ha una richiesta

Lawrence Sullivan, l'uomo che si cela dietro il cosiddetto "Joker della Florida", ha rilasciato ancora una volta una dichiarazione diretta alla presunta parodia del suo personaggio in GTA 6.

Anche questa volta l'ambiguo personaggio chiede di poter lavorare al sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon).

In precedenza Sullivan aveva affermato che lo sviluppatore Rockstar Games e l'editore Take-Two avevano rubato le sue sembianze per utilizzarle nel trailer di debutto di GTA 6, arrivando a chiedere un milione di dollari di risarcimento.

Sullivan si è poi tinto i capelli di viola per mostrare ulteriormente la sua somiglianza con il modello del gioco, prima di minacciare di liberare l'hacker di GTA 6 dalla prigione e di alzare la sua richiesta di risarcimento a ben 10 milioni di dollari.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, Sullivan ha abbandonato ogni minaccia legale in un video TikTok appena pubblicato, chiedendo invece alle aziende di lavorare con lui.

«GTA, Rockstar, Take-Two, dobbiamo parlare. Non vi faccio più causa, ma siete ancora fuori dalle vostre dannate pepite», dice Sullivan nella clip che potete vedere poco sopra.

«Sono passati due mesi interi», continua. «Due mesi. Non mi avete ancora contattato, non mi avete ancora mandato un messaggio. Facciamo la cosa giusta. Mostratemi 50mila, 100mila dollari, fatemi dare la voce al personaggio, fatemi andare ai meet and greet. Lasciatemi promuovere il gioco».

Sullivan sostiene inoltre che le sue dichiarazioni da prima pagina hanno reso il gioco "più rilevante". «La gente vuole giocarci. Sono io il motivo per cui il gioco è così in voga in questo momento», dice Sullivan.

Siamo certi che Rockstar continuerà a dare la giusta importanza al personaggio in questione, ignorandolo come ha sempre fatto e com'è giusto che sia.

