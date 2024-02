GTA 6, il trailer live-action è uguale all'originale

Il Trailer 1 di GTA 6 ha sicuramente lasciato il segno, sebbene i fan non sembrano avergli ancora tolto gli occhi di dosso.

Il primo video dedicato al sequel di GTA V (che trovate su Amazon) è stato uno degli eventi più importanti dello scorso anno.

Del resto, il trailer ha ottenuto un record assoluto su YouTube, che poco non è affatto.

Ora, visto che il prossimo Trailer 2 di GTA 6 non sarebbe proprio dietro l'angolo, un fan ha realizzato un video realmente sorprendente.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, lo YouTuber francese "CYRILmp4" si è avventurato fino a Miami, in Florida, per realizzare il trailer di GTA 6 ma in live-action.

Dalle splendide riprese delle spiagge della città (grazie a un drone) ai paesaggi stradali che assomigliano in modo sconvolgente a quelli del trailer, è davvero incredibile che CYRILmp4 sia riuscito a realizzare immagini così accurate.

Naturalmente, questo ha impressionato i fan di Grand Theft Auto. «La vita reale avrebbe bisogno di un aggiornamento grafico. Magari aggiungendo il Ray Tracing», ha scherzato "IntelligentExtent9".

Mentre "tswizzle1357" ha aggiunto: «Sembra fottu*amente migliore della vita reale. Che mi venga un colpo».

Tale "Foreign_Hovercraft68" ha poi aggiunto: «In alcune inquadrature è davvero difficile distinguere la realtà dal gioco. Non vedo l'ora che esca».

