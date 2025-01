Il gioco gratis Epic di oggi è "non morto"

Epic Games Store continua a proporre la sua apprezzata iniziativa settimanale, mettendo a disposizione giochi gratuiti per tutti gli utenti.

È sufficiente avere un account Epic, entrare sulla piattaforma e aggiungere i titoli scelti alla propria libreria, senza spendere un euro.

Un sistema pratico e immediato, simile al modello di Xbox Game Pass (che spesso si trova a prezzi convenienti su Amazon), con l'unica differenza che i giochi acquisiti sono vostri per sempre.

La settimana scorsa, per esempio, abbiamo potuto sperimentare un gioco davvero interessante, alla Studio Ghibli.

Oggi, però, l'attenzione si sposta su una nuova offerta: a partire dalle 17:00 di oggi, sarà possibile scaricare gratuitamente Undying, che sarà disponibile dal 30 gennaio al 6 febbraio.

Di cosa si tratta? Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

«Infettata da uno zombie, i giorni di Anling sono contati. Ora deve lottare per sopravvivere, non per se stessa ma per il suo giovane figlio, Cody. Assicurati che Cody sopravviva in questo mondo infestato dai non morti proteggendolo, cercando un luogo sicuro e insegnandogli abilità preziose a ogni costo.

Intrappolata nell'apocalisse zombie e con il tempo che si esaurisce, Anling farà di tutto per garantire che suo figlio Cody raggiunga un luogo sicuro. Affronterà innumerevoli pericoli, incluso il virus zombie che sta iniziando a prendere il sopravvento sul suo corpo, senza dimenticare di insegnare a Cody come sopravvivere in questa nuova e dura realtà.

Mentre Anling e Cody esplorano il mondo, incontreranno una serie di personaggi che presenteranno sfide uniche. Il modo in cui Anling e Cody affrontano ogni situazione determinerà il loro destino: alcuni potrebbero morire, altri sopravvivere e alcuni diventare alleati fedeli o addirittura nemici giurati. L’umanità riuscirà davvero a prevalere?»