Oltre 200 giochi gratuiti è l'incredibile collezione di un utente Epic Games Store

Da quando è stato lanciato nel dicembre 2018, l’Epic Games Store ha rivoluzionato il mercato videoludico con una promessa allettante: offrire giochi gratuiti ai suoi utenti con una regolarità impressionante.

Proprio come con Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a prezzi bassi), chiunque abbia un account Epic può infatti ogni settimana scaricare gratuitamente il titolo scelto per la promozione.

Negli anni, questa tradizione ha permesso ai giocatori di accumulare titoli di ogni genere senza spendere un centesimo (quello di giovedì 23 gennaio ve l'ho già "spoilerato" qui).

Ora, come riportato anche da Game Rant, un utente di Reddit - noto come "Sea-Country8245" - ha recentemente condiviso la sua straordinaria collezione di ben 203 giochi gratuiti ottenuti tramite l’Epic Games Store.

Tra questi spiccano titoli "grossi" come A Plague Tale: Innocence e The Callisto Protocol. Non ha mancato di aggiungere anche le ultime offerte gratuite di dicembre, tra cui Hot Wheels Unleashed e Ghostrunner 2.

Secondo il giocatore in questione, questa impressionante raccolta è stata costruita nel corso degli anni senza mai effettuare un acquisto sullo store.

All’inizio, Epic Games offriva un titolo gratuito ogni due settimane. Tuttavia, nel tempo, il ritmo è aumentato fino a raggiungere una media di due giochi gratuiti a settimana.

Nel solo 2024, il negozio ha regalato oltre 70 titoli gratuiti, includendo giochi acclamati come Dragon Age: Inquisition e Marvel's Midnight Suns.

Inoltre, Epic ha dimostrato di essere particolarmente generosa con i giochi di recente pubblicazione, come Kill Knight, uno sparatutto lanciato nell’ottobre 2024 e già offerto gratuitamente a dicembre.

Questo, senza contare anche che durante il periodo natalizio l’Epic Games Store ha continuato la sua tradizione di regalare un misterioso gioco gratuito al giorno.

Con un catalogo che continua a crescere, il negozio conferma la sua strategia vincente: attirare sempre più utenti attraverso promozioni irresistibili.

In un panorama videoludico dove ogni titolo può rappresentare un investimento significativo, l’Epic Games Store ha saputo distinguersi, trasformando il "gratis" in una vera e propria filosofia.

Intanto, se volete saperne di più, qui trovate tutti i giochi gratis usciti sulla piattaforma dal 2018 ad oggi.