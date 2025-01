Il gioco gratis Epic di oggi omaggia Studio Ghibli

L'Epic Games Store continua a rinnovare la sua amata iniziativa settimanale, offrendo giochi gratuiti a tutti gli utenti. Basta avere un account Epic, accedere alla piattaforma e aggiungere i titoli desiderati alla propria libreria senza alcun costo.

Un sistema semplice e diretto, che ricorda da vicino il modello di Xbox Game Pass (spesso disponibile a prezzi vantaggiosi su Amazon), ma con la differenza che i giochi riscattati rimangono per sempre vostri.

La scorsa settimana, ad esempio, ci siamo potuti godere un titolo particolarmente intrigante a tema escape room.

Ora, però, l’attenzione si sposta su un’altra proposta: a partire da oggi alle ore 17, sarà possibile scaricare gratuitamente Behind the Frame: The Finest Scenery, un’avventura che sarà riscattabile fino al prossimo giovedì.

Una volta riscattato, il titolo resterà per sempre nella vostra libreria, pronto per essere giocato in qualsiasi momento.

Come ottenere i giochi gratuiti su Epic Games Store

Seguire il procedimento è davvero semplice:

Visitate la sezione dedicata ai giochi gratuiti sull’Epic Games Store qui.

Accedete con le vostre credenziali o registratevi se non avete un account.

Scegliete il gioco in offerta e cliccate su “Ottieni”.

Confermate l’ordine (il costo sarà 0€) e cliccate su “Effettua l’ordine”.

Una volta completata l’operazione, il gioco sarà automaticamente aggiunto alla vostra libreria.

Dal 2018, l’Epic Games Store ha regalato centinaia di titoli, sorprendendo ogni settimana i giocatori con offerte spesso inaspettate. Behind the Frame: The Finest Scenery non fa eccezione, con il suo stile unico.

Non dimenticate di riscattarlo prima della scadenza e, perché no, di tenere d’occhio le prossime sorprese in arrivo su Epic Games Store. Questo è il momento perfetto per ampliare la vostra libreria senza spendere un centesimo.

