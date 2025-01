Beyond: Two Souls diventerà una serie TV, prodotta da Elliot Page

Beyond: Two Souls è l'ennesima proprietà videoludica che cambierà schermo, per così dire, visto che diventerà una serie TV, con Elliot Page e la sua casa di produzione Pageboy Productions che hanno acquisito i diritti dal team di sviluppo Quantic Dream.

La notizia arriva da Deadline in eslcusiva. La serie TV, attualmente in fase di sviluppo, esplorerà la narrazione non lineare del gioco, seguendo il viaggio di Jodie da esperimento governativo a fuggitiva.

Somiglia molto a quanto è stato fatto con Until Dawn, almeno negli intenti, visto che allo stesso modo c'è stata una rielaborazione della meccanica di gioco della scelta all'interno dei videogiochi originali.

«Girare il gioco è stata una delle esperienze più impegnative e gratificanti della mia carriera», ha dichiarato Elliot Page, ricordando la sua esperienza:

«La profondità narrativa e l’emozione della storia ci offrono una base incredibile per creare una visione unica che possa coinvolgere fan e nuovi spettatori.»

«Questo adattamento onorerà l'eredità del gioco portando nuove prospettive», ha dichiarato Matt Jordan Smith, Head of Development and Production di Pageboy: «Esplorare temi di sopravvivenza e come decisioni istantanee possano cambiare non solo le nostre vite, ma anche quelle degli altri, è fondamentale per raccontare questa storia.»

Anche David Cage, autore e regista di Beyond: Two Souls, ha espresso entusiasmo per il progetto:

«Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Elliot su questa storia. La sua interpretazione nel gioco era straordinaria, e non vedo nessun altro in grado di portare questa storia su un altro medium con la stessa passione.»

Il videogioco di Quantic Dream, che trovate su Amazon, fece discutere proprio per via della sua trama, e chissà che questa nuova incarnazione non possa rendere nuova giustizia al titolo.

Epoca davvero prolifica per le trasposizioni videoludiche al cinema, in ogni caso. Giusto qualche giorno fa c'è stata la comunicazione della volontà di far rinascere Resident Evil al cinema, mentre Sonic continua a incassare e si lancia verso il preventivato quarto film.