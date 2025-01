Resident Evil tornerà al cinema con un reboot, prodotto da PlayStation

I film tratti da videogiochi impazzano da anni e stanno facendo la fortuna degli studios, i quali stanno lavorando per poter ottenere un reboot di Resident Evil per la regia di Zach Cregger, a quanto pare.

Come riporta The Hollywood Reporter, il regista di Barbarian è al centro di una vera e propria asta tra studi per dirigere e scrivere un reboot della saga di Resident Evil, che già ha avuto la sua storia cinematografica fatta di (pochissimi) alti e (moltissimi) bassi.

Tra gli studios coinvolti nella trattativa ci sarebbero Warner Bros. e Netflix, mentre Constantin Film, che detiene i diritti della serie dal 1990, sarà tra i produttori insieme a PlayStation Productions. Al progetto partecipa anche Shay Hatten, sceneggiatore di John Wick: Chapter 4 e Army of the Dead, in veste di co-sceneggiatore.

Sembra proprio che l'idea sia di tornare ancora una volta alle origini, dopo che il discusso Welcome to Raccoon City (lo trovate in Blu-Ray su Amazon) aveva tentato di creare una rappresentazione più fedele ai videogiochi Capcom.

Ricorderete infatti i film della lunghissime serie cinematografica con protagonista Milla Jovovich, diventati iconici a loro modo ma completamente lontani dall'immaginario della saga videoludica originale. Secondo alcune fonti, la nuova versione di Resident Evil avrà un approccio più fedele alla trama del titolo originale del 1996.

In questo momento l’interesse per il reboot sembra focalizzarsi proprio su Cregger, che si è affermato come una voce originale nel panorama horror grazie a Barbarian, il cult del 2022 che ha scritto e diretto.

Per gli studios, la combinazione di Cregger con una IP così affermata rappresenta un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, anche a fronte di un investimento significativo.

Staremo a vedere cosa succede, perché le indiscrezioni dei giorni scorsi sembrano portare proprio verso una rappresentazione di Resident Evil 0 al cinema, in qualche modo.