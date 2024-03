Il fan trailer di The Elder Scrolls 6 in UE5 è troppo bello per essere vero

I fan stanno già cercando di immaginare come sarà The Elder Scrolls 6 e si sono dilettati in una creazione davvero niente male.

Dopo Starfield, disponibile anche su Game Pass, che trovate su Amazon), il prossimo capitolo della serie di The Elder Scrolls è il più ambito.

Se quindi i fan stanno già cercando di immaginare come sarà The Elder Scrolls 6 - e si aspettano alcuni cambiamenti, ma non troppi, rispetto a Skyrim - qualcuno ha deciso di fare sul serio.

Come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha deciso di utilizzare l'Unreal Engine 5 per immaginare come potrebbe apparire il vero gioco quando verrà rilasciato.

Uno di questi concept trailer creati dallo youtuber Unreal Concepts fa proprio questo, utilizzando l'UE5 per "immaginare" The Elder Scrolls 6.

Utilizzando un'ampia selezione di mod e lo straordinario motore grafico di Epic, il concept trailer - visionabile poco sopra - ci mostra il mondo fantasy di Bethesda come non l'abbiamo mai visto prima.

Con una grafica e uno scenario che rivaleggiano con quelli di Dragon's Dogma 2 e non solo, vediamo castelli, villaggi, minacciose ossa di drago nascoste nelle caverne e foreste lussureggianti con la luce del sole che attraversa le fronde.

Accompagnato da una musica d'atmosfera, il trailer ci offre poco più di due minuti di filmati che mostrano alcuni degli scenari e dei paesaggi che potremmo aspettarci di vedere nel prossimo capitolo. Sicuramente, ora come ora possiamo solo sognare, con la speranza di saperne di più a breve.

Speriamo di scoprirlo presto, quindi, visto e considerato anche che Bethesda ha svelato di aver iniziato a giocare a The Elder Scrolls 6, mentre lo sviluppo del titolo fantasy continua alacremente.

Ma non solo: visto che Xbox inizierà a portare molte delle sue esclusive su PS5, non c'è motivo di credere che l'azienda non lo faccia anche con The Elder Scrolls 6.