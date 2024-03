Il Fallout più amato diventa "next-gen" grazie a NVIDIA

I fan non hanno mai smesso di lodare Fallout New Vegas 2, sebbene gli appassionati del classico Obsidian saranno ora felici di sapere che il gioco è diventato davvero più bello da vedere.

New Vegas è infatti ancora oggi uno dei capitoli più apprezzati dell'intera serie (lo trovate nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) sebbene Obsidian non abbia mai ufficializzato un sequel.

Vero anche che mesi fa Jeff Grubb aveva reso noto che Microsoft aveva iniziato a suggerire la possibilità di lasciare che Obisidian si occupasse proprio di un nuovo Fallout.

Ora, dopo che anche il director Josh Sawyer era tornato a parlare di un eventuale New Vegas 2, con notizie tutto sommato incoraggianti, il bravo "Darko" P sta lavorando a una mod RTX Remix per Fallout: New Vegas e ha condiviso un video WIP.

Questo filmato - che trovate poco sopra - mette in scena 9 minuti di gameplay e mostra ciò che è possibile fare con gli strumenti di NVIDIA RTX Remix (via DSO Gaming).

Come vedete, Fallout: New Vegas trae grande beneficio dal Path Tracing, anche se ci sono ancora molti problemi visivi di vario genere.

Tuttavia, anche in questa fase iniziale, la versione RTX Remix di Fallout: New Vegas sembra migliore della versione vanilla.

NVIDIA ha lanciato la fase Open Beta di RTX Remix a gennaio. Da allora, i modder hanno cercato di migliorare molti giochi classici.

Va detto anche che Darko P non ha rilasciato alcuna versione beta per il pubblico. Quindi no, non è possibile scaricarla al momento in cui scriviamo.

Se dovessero esserci ulteriori novità vi terremo aggiornati sulle nostre pagine. Nel frattempo, toccherà “accontentarsi” di Fallout 5, confermato ufficialmente, anche se uscirà tra un bel po' tempo.

Nell'attesa, potete divertirvi con Fallout 2, il classico gioco di ruolo di Black Isle, ricreato come sparatutto in soggettiva, gratuito, disponibile da ora.