Fallout New Vegas 2 potrebbe essere realtà, Microsoft ci sta ragionando

È paradossale che Fallout New Vegas sia uno dei titoli più amati della saga di Bethesda, nonostante sia un titolo secondario sviluppato da Obsidian.

A tanti anni dalla sua uscita, New Vegas è indiscutibilmente un videogioco che è rimasto nei cuori degli appassionati di Fallout.

Talmente amato che qualcuno ne ha voluto fare un remake molto particolare, in versione isometrica, che rievoca anche i vecchi fasti della saga post-apocalittica.

Qualche tempo fa gli autori ci avevano fatto venire un coccolone, perché pensavamo che Fallout New Vegas stesse per tornare, invece siamo stati colti di sorpresa.

Stavolta è Microsoft a riaccendere le speranze. O meglio, Microsoft tramite le parole di Jeff Grubb, noto insider del settore, che ha svelato informazioni interessanti.

Stando all’esperto, pare proprio che la casa di Redmond sia interessata a pensare ad un eventuale Fallout New Vegas 2, un sequel in tutto e per tutto.

La notizia è stata riportata da Gamespot, che ha analizzato l’ultima puntata del podcast di Grubb, nel quale sono state diffuse queste indiscrezioni.

Non ci sono ovviamente informazioni precise, ma secondo Jeff Grubb sarebbe iniziato un dialogo su questo progetto:

«È molto presto, ma le persone hanno iniziato a parlare e dire delle parole all’interno delle frasi, e queste parole sono “Obsidian” e “New Vegas 2”»

L’esistenza di un eventuale sequel non è così astrusa, considerando che Microsoft ha dalla sua Bethesda, e quindi Obsidian, e non sarebbe troppo strano voler ripercorrere quel franchise.

Ma Obsidian è al momento impegnata su Avowed, un progetto potenzialmente mastodontico, e proprio per questo motivo Grubb precisa che, anche New Vegas 2 esistesse, la sua eventuale uscita sarebbe questione di «anni ed anni».

E non sono gli unici progetti in ballo, perché di recente sono state annunciate due altre esclusive un po’ in sordina, ma che potrebbero dare molte soddisfazioni.

Nell’attesa guardate quanto può diventare bello Fallout New Vegas, ovviamente con una badilata di mod per trasformarlo.