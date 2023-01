Fallout 2 è gratis, nel remake in soggettiva dei fan

La serie di Fallout è sicuramente tra le più amate di sempre, e stupisce come i fan siano ancora in grado di tirare fuori dal cilindro idee come quella pubblicata in queste ore.

Complice il successo di giochi come Fallout New Vegas (lo trovate nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon), il franchise è sempre stato uno dei più celebri tra quelli targati Bethesda.

E se a quanto pare prossimamente toccherà “accontentarsi” di Fallout 5, già confermato ufficialmente (anche se uscirà tra moltissimo tempo) è il turno ora di una creazione dei fan realmente sorprendente.

Come riportato anche da PC Games N, lo storico Fallout 2 è stato letteralmente rifatto come un FPS, che potete giocare subito e gratuitamente.

Fallout 2, il classico gioco di ruolo di Black Isle, è stato ricostruito quasi da zero come sparatutto in soggettiva, gratuito, disponibile da subito.

Il gioco offre un modo nuovo di esplorare il mondo ereditato in seguito da Bethesda, sviluppatore di Skyrim, e da Obsidian, sviluppatore di Fallout New Vegas.

Pur trovandosi ancora in una fase iniziale, l’FPS di Fallout 2 è stato creato dallo sviluppatore Jonasz Osmenda, prendendo le mappe e le risorse originali del classico gioco di ruolo e rendendole uno sparatutto in prima persona in 3D. Poco sotto, un video che lo mostra in azione.

È inoltre possibile personalizzare il proprio personaggio, utilizzare il VATS ed esplorare alcune regioni chiave di Fallout 2, tra cui Klamath e Arroyo.

Il combattimento si basa ancora sui punti ferita e di attacco e ci si può aspettare di affrontare nemici familiari come gechi e razziatori.

Questa è la prima versione giocabile, sebbene Osmenda promette di rilasciare ulteriori aggiornamenti in futuro, invitando i giocatori e la comunità a offrire loro feedback e suggerimenti.

Restando in tema, Josh Sawyer di Obsidian ha parlato del suo amore per Fallout e si è detto disponibile a realizzare un altro gioco della serie dopo New Vegas.

Ma non solo: LEGO Fallout è arrivato sul serio e potete giocarci ora, in forma gratuita, grazie alla bravura dello sviluppatore ThrillDaWill.