Il DLC di The Witcher rivive gratis in The Witcher 3

Un modder ha ricreato il DLC "The Price of Neutrality" del primo The Witcher per inserirlo in The Witcher 3 Next-Gen.

Del resto, non è la prima volta che il terzo capitolo della serie (che trovate su Amazon) è preso di mira dai fan, con contenuti aggiuntivi di peso.

Senza contare anche che nei mesi scorsi CD Projekt ha rilasciato anche il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen, che male non è.

Il contenuto aggiuntivo, sviluppato da Lisu, riporta la storia ambientata nel 1232 in cui Geralt torna a Kaer Morhen e si trova coinvolto nelle vicende della principessa Deidre Ademeyn (via DSO Gaming).

Il DLC originale è stato fedelmente adattato per The Witcher 3, includendo la quest principale "She-Wolf" e due missioni secondarie.

Il modder ha utilizzato lo strumento REDKit per realizzare il progetto, senza ricorrere a strumenti di intelligenza artificiale. Le voci dei personaggi sono state inoltre riprese dalla versione originale per The Witcher 1.

La mod offre circa un'ora di gameplay aggiuntivo e può essere scaricata gratuitamente da qui.

Si tratta di un'opportunità per i fan della saga di rivivere un contenuto classico con la grafica e il gameplay aggiornati di The Witcher 3 Next-Gen.

Il lavoro della comunità di modder continua ad arricchire l'esperienza di The Witcher 3 a distanza di anni dall'uscita.

Progetti come il remaster di "The Price of Neutrality" dimostrano la passione dei fan e contribuiscono a mantenere vivo l'interesse per il gioco.

Restando in tema, c'è anche "Song of Wind", un'espansione dei fan che introduce il nostro Geralt di Rivia alla ricerca di Whispering Island, un luogo misterioso di cui nessuno sembra sapere nulla.

Ma non è tutto: tale 'Riyusso' ha da poco rilasciato "Blood And Steel", una mod di The Witcher 3 che migliora animazioni, mira e meccaniche di schivata.