The Witcher 3, Song of Wind è un'espansione (dei fan) giocabile gratis

Una nuova espansione dei fan chiamata "Song of Wind" è stato rilasciata per The Witcher 3 grazie al modder 'Roi_Jean'.

Non è infatti la prima volta che il terzo capitolo della serie (che trovate su Amazon) è preso di mira dai fan, in grado di migliorarlo ed espanderlo.

Del resto, nei mesi scorsi CD Projekt ha rilasciato anche il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen, ragion per cui ne avremo ancora per molto tempo.

Come riportato anche da DSO Gaming, l'espansione aggiunge due nuove quest, dialoghi e meccaniche di gioco, ed è compatibile sia con la versione originale che con quella next-gen del gioco di CDPR.

"Song of Wind" introduce il nostro Geralt di Rivia alla ricerca di Whispering Island, un luogo misterioso di cui nessuno sembra sapere nulla.

Al momento sono disponibili solo le prime due quest, in quanto la mod è stata creata utilizzando RedKit come parte di un contest di modding indetto da CD Projekt RED.

Non è chiaro quindi se il modder intenda completare l'espansione in futuro, cosa che mi auguro caldamente.

Una caratteristica interessante di "Song of Wind" è l'inclusione di nuovi dialoghi doppiati per Geralt e gli NPC. Il modder non ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale, ma ha creato nuove frasi rimescolando in modo creativo linee di dialogo già presenti nel gioco originale.

Gli appassionati possono scaricare questa espansione attraverso questo indirizzo, ovviamente in forma totalmente gratuita.

Si tratta di un'aggiunta interessante che va ad arricchire ulteriormente l'offerta di contenuti per The Witcher 3, un gioco che continua a godere di grande popolarità e supporto da parte della community di modder.

Restando in tema, di recente il bravo 'Riyusso' ha rilasciato "Blood And Steel", una mod di The Witcher 3 che migliora animazioni, mira e meccaniche di schivata.