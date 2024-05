Il CEO di Helldivers 2 ringrazia Sony e i fan, dopo il caso PSN: «Sono impressionato»

Quello odierno è stato un risveglio molto più dolce di quanto inizialmente preventivato per i fan di Helldivers 2: da oggi 6 maggio doveva infatti partire l'aggiornamento che avrebbe reso obbligatorio collegare gli account PSN a Steam, ma è notizia di pochissimi istanti fa che Sony ha deciso di fare un clamoroso dietrofront.

Le proteste particolarmente feroci dei fan, con un impressionante reviewbombing che ha abbassato notevolmente la media del gioco su Steam, unite alle perplessità manifestate dagli sviluppatori, hanno convinto la casa di PlayStation che non era questa la mossa giusta per il futuro del gioco.

Di conseguenza, i fan di Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) non dovranno più collegare obbligatoriamente il proprio profilo PlayStation, a meno che ovviamente non desiderino farlo di loro spontanea volontà.

È stato un risveglio particolarmente dolce anche per Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead e creative director di Helldivers 2, che nelle scorse ore non aveva fatto nulla per nascondere quanto fosse rimasto turbato dalla controversia.

Pilestedt ha appreso della decisione di Sony esattamente alla stessa maniera degli altri utenti, ringraziando prontamente i suoi partner ma anche e soprattutto la community, che ha dimostrato di saper fare la giusta pressione senza arretrare di un centimetro:

«Innanzitutto, sono impressionato dalla forza di volontà della community di Helldivers 2 e dalla vostra capacità di collaborare. In secondo luogo, voglio ringraziare i nostri partner e amici di PlayStation per aver preso in modo rapido ed efficace la decisione di lasciare opzionale il collegamento a un account PSN. Vogliamo creare insieme un nuovo standard per ciò che deve essere un live game e su come sviluppatori e la community possano supportarsi a vicenda per creare le migliori esperienze di gioco».

Il "caso PSN" è stato sicuramente il momento più difficile che Helldivers 2 abbia dovuto affrontare fin dal lancio, mettendo a dura prova la forza di volontà del team di sviluppo e degli appassionati.

Fortunatamente, il tutto è stato risolto per il meglio e ora si potrà davvero andare avanti uniti verso un unico obiettivo: continuare a difendere la democrazia controllata in tutta la galassia.

A questo punto, è plausibile aspettarci che Helldivers 2 torni presto sul mercato negli oltre 100 paesi da cui è stato rimosso proprio per la vicenda PSN: erano tutte le zone in cui non era possibile registrare un account sul servizio.

Ora che l'obbligo è stato rimosso, teoricamente parlando non dovrebbero più sussistere problemi, ma attendiamo eventuali aggiornamenti sulla vicenda.