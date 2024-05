Il caso Ghost of Tsushima PC continua: Steam e Epic cancellano i preordini

Il caso di Ghost of Tsushima continua a montare perché, dopo la rimozione dagli store relativa all'ormai noto affaire PSN, stanno arrivando le rituali cancellazioni dei preordini dell'ex-esclusiva PlayStation sulle piattaforme PC.

Due giorni fa è arrivata la notizia della rimozione di Ghost of Tsushima Director's Cut dagli store online dai Paesi in cui non è possibile fare un account PlayStation Network.

Secondo quanto riferito, piattaforme come Steam, Epic e Green Man Gaming stanno annullando e rimborsando i preordini di Ghost of Tsushima su PC in oltre 170 paesi.

Sebbene non sia necessario un account PSN per giocare le modalità single player di Ghost of Tsushima, per quelle multiplayer è sempre d'obbligo e quindi PlayStation si ritrova nella stessa, complicata situazione di Helldivers 2.

Il quale, per altro, sta continuando a sparire da altri Paesi mentre PlayStation non sembra voler in alcun modo commentare la situazione.

Come potete vedere qui sopra, gli store stanno mandando dei messaggi agli acquirenti comunicando proprio il rimborso verso quegli account residenti nei Paesi in cui Ghost of Tsushima è stato rimosso.

Ecco cosa scrive Steam ai propri utenti, invece (tramite The Verge):

Stai ricevendo un rimborso per un gioco che hai preacquistato: Ghost of Tsushima. L'editore di questo gioco ora richiede un account secondario per giocare a parti di questo gioco e questo account non può essere creato dal tuo Paese.

Il lancio di Ghost of Tsushima Director's Cut sarà necessariamente castrato da questa mossa, che porterà senz'altro altre polemiche nei prossimi giorni.

È surreale perché, tra i Paesi in cui è stato rimosso il titolo, c'è anche il Giappone che sarebbe un mercato a dir poco affine a un gioco come Ghost of Tsushima.

