Ghost of Tsushima su PC mette le mani avanti: niente PSN per il single player

Mancano ormai pochi giorni al debutto anche su PC di Ghost of Tsushima, titolo first-party di Sony che arrivò nel corso del 2020 su PS4 e, in seguito, con una Director's Cut su PS5 – ora atteso il 16 maggio su computer.

Il gioco di Sucker Punch rientra nel piano della compagnia giapponese di estendere la sua base di giocatori anche al mondo del PC, che sta funzionando piuttosto bene – come testimoniano casi come quello di Helldivers 2, che ha avuto numeri da capogiro.

Tuttavia, proprio la pessima gestione della comunicazione di Helldivers 2 deve aver fatto accendere una lampadina sulla testa di Sucker Punch, che oggi si è affrettata a mettere i puntini sulle "i", per tenere Ghost of Tsushima lontano dalle polemiche che stanno investendo il gioco di Arrowhead.

In queste ore, infatti, la promessa decisione di obbligare i giocatori su Steam ad avere anche un account PlayStation Network per giocare a Helldivers 2 è diventata realtà, e ha scatenato numerose polemiche, tra chi non vuole farlo per scomodità, chi per paura della sicurezza degli account PSN – ritenuta lacunosa rispetto a quella di Steam – e chi fisicamente, per posizione geografica, non ha possibilità di avere un profilo PlayStation Network.

Davanti a questi dubbi, per ora Sony non ha ancora una risposta e chi ha comprato il gioco ma non può fare un profilo PSN non sa bene come muoversi.

Così, ecco che l'account ufficiale di Sucker Punch ha precisato che non sarà necessario un account PSN per giocare il single-player di Ghost of Tsushima su PC. Servirà, invece, se vorrete giocare la modalità multiplayer online Legends.

Come leggiamo nel tweet:

«Affinché lo sappiate, un account PSN è necessario per la modalità multiplayer online Legends e per l'utilizzo dell'overlay PlayStation. Non è necessario per giocare il gioco single-player».

Se, insomma, vorrete godervi la campagna di Ghost of Tsushima, non avrete la costrizione di passare da un account PlayStation Network prima: potrete semplicemente acquistare il gioco, scaricarlo e giocare senza ulteriori grattacapi.

Per ogni approfondimento su Ghost of Tsushima, vi raccomandiamo la nostra video recensione completa.