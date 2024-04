ID@Xbox, c'è già un nuovo gioco gratis su Game Pass

I giocatori abbonati a Xbox Game Pass sono abituati a vedere tantissimi giochi arrivare sulla piattaforma, eppure è arrivato un nuovo gioco gratis da questo momento sul catalogo del servizio in abbonamento di Xbox.

Il gioco è arrivato dall'ID@Xbox Digital Showcase 2024 in cui ancora una volta non è stato annunciato Hollow Knight: Silksong ma, se non altro, ha dato ai giocatori un nuovo titolo da scaricare.

Si tratta di The Rewinder, che da questo momento è scaricabile per tutti gli abbonati a Game Pass sia su PC che Xbox.

The Rewinder è un gioco di avventura puzzle 2D ispirato al folklore tradizionale cinese.

Il gioco utilizza la pixel art per imitare l'estetica dei dipinti a inchiostro cinesi. I giocatori incontreranno figure mitologiche come i Guardiani degli Spiriti, i Guardiani dell'Aldilà con la testa di bue e la faccia di cavallo e il Tudi Gong (Custode della Terra).

Il giocatore veste i panni di Yun, un "riavvolgitore" che ha la capacità di entrare nei ricordi delle persone e influenzare le loro azioni. Utilizzando i "sensi" e influenzando le "intenzioni" degli altri, può cambiare la storia.

Su richiesta dei Custodi degli Spiriti, Yun si reca in un piccolo villaggio per indagare sul motivo per cui uno spirito non può reincarnarsi. Il villaggio, un tempo fiorente, è stato abbandonato e pieno di spiriti risentiti, lasciando una donna sola nella casa da tè. Chi sta aspettando? Dove sono finiti tutti gli altri abitanti del villaggio? Cosa è successo veramente sette anni fa?

Un titolo senz'altro affascinante che potete fare vostro solo se, nel caso non l'abbiate ancora intuito, siete abbonati a Game Pass. In caso contrario potete trovare facilmente delle card su Amazon per entrare nel mondo dei giochi gratis di Xbox.

The Rewinder si aggiunge ad una lista di titoli notevoli arrivati in questi giorni su Game Pass. Tra questi Star Wars Jedi Survivor arrivato a sorpresa, così come la sorpresa di Steam ovvero Manor Lords che potete giocare gratis.