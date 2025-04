Zelda Switch 2 Edition, ci sono brutte notizie per i vostri salvataggi

Le notizie strane e difficili da comprendere su Nintendo Switch 2 continuano, e stavolta riguardano i due The Legend of Zelda Switch 2 Edition e un problema relativo ai salvataggi in cloud.

Come riporta Eurogamer, infatti, sarà possibile importare i propri salvataggi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e The Legend of Zelda: Breath of the Wild da Nintendo Switch, ma non sarà possibile crearne di nuovi in cloud su Nintendo Switch 2.

Nelle pagine relativi ai due titoli sullo store digitale c'è un'esplicita avvertenza riguardante l'incompatibilità con il sistema di backup dei salvataggi cloud, funzionalità normalmente disponibile per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

«Nota: questo software non supporta la funzionalità di backup su cloud dei dati di salvataggio dell'abbonamento a pagamento di Nintendo Switch Online», recita precisamente la pagina.

Come se già questa notizia non fosse strana di suo, sfogliando le pagine di altri titoli proposti in modalità Nintendo Switch 2 Edition non sono presenti queste limitazioni. Per Super Mario Party Jamboree e Kirby e la Terra Perduta, ad esempio, si potrà sfruttare serenamente il trasferimento dei salvataggi tramite cloud.

Inoltre, le limitazioni dei due The Legend of Zelda non sono presenti per le versioni giapponesi del gioco, per un motivo non meglio specificato.

Ma se poco sopra ho scritto che è possibile importare i salvataggi, dov'è il problema? Ve lo spiego.

Dopo aver acquistato Nintendo Switch 2 e pagato per gli upgrade dei due The Legend of Zelda, potrete importare i vostri file di salvataggio da Nintendo Switch. Tuttavia non sarete più in grado di creare un nuovo file di salvataggio in cloud una volta continuata la partita su Switch 2.

Il file verrà quindi salvato fisicamente sulla vostra console, e ovviamente sparirà nel nulla nel caso l'hardware si rompa o siate costretti a formattarla/resettarla per qualche motivo. Questo si applica anche ai nuovi giocatori, che magari volevano cominciare a esplorare Hyrule proprio con l'uscita di Nintendo Switch 2.

Questa limitazione non ha nessun motivo di esistere, salvo per eventuali problemi di natura tecnica relativa al riconoscimento dei salvataggi visto che per altri titoli è implementata tranquillamente.

In attesa di chiarimenti da parte di Nintendo, potete iniziare a informarvi sulle caratteristiche di queste versioni dei giochi nella nostra guida dedicata.