Zelda Switch 2 Edition non sarà l'unico gioco ad avere problemi con i salvataggi

Nelle scorse ore è arrivato l'ennesimo annuncio a sorpresa per Switch 2 che ha lasciato interdetti molti appassionati e addetti ai lavori: sembra infatti che la nuova console abbia non pochi problemi con i salvataggi in cloud.

Sulle nostre pagine vi abbiamo infatti riportato che Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom non supporteranno i salvataggi in cloud su Switch 2: questo significa che sarà sì possibile importare i vostri file dalle precedenti console, ma non potrete più caricarli online nel caso continuiate le vostre partite sulle Switch 2 Edition.

A peggiorare le cose, è arrivata la conferma che questi non saranno gli unici giochi a non supportare tale funzionalità: come riportato da GoNintendo, lo stesso avvertimento è presente anche nelle versioni Switch 2 di Super Mario Party Jamboree, compatibile invece con le regolari edizioni di gioco (che trovate su Amazon).

E se pensavate che la cosa riguardasse soltanto problemi per le versioni che dispongono di un upgrade, un'ulteriore conferma al riguardo è arrivata anche per Donkey Kong Bananza, gioco disponibile esclusivamente solo su Switch 2.

Questo conferma che pare esserci un problema di fondo sul supporto dei salvataggi in cloud per Switch 2, ed è davvero difficile comprenderne il motivo, considerando che si tratta di una delle funzionalità che spinge a iscriversi al servizio in abbonamento Nintendo Switch Online.

Come al solito apprendiamo le mancanze di questa nuova console nel corso del tempo e senza comunicazioni chiare e precise da Nintendo, confermandoci che evidentemente qualcosa sta andando decisamente storto a livello comunicativo.

Restiamo ovviamente in attesa di chiarimenti ufficiali che spieghino agli utenti come mai non potranno utilizzare queste funzionalità che, invece, su Switch 1 funzionavano senza problemi.

E rimanendo in tema di comunicazioni poco trasparenti, nelle ultime ore si è acceso anche un fortissimo punto interrogativo sul VRR: a quanto pare potrebbe non essere supportato sulle TV.