Anche Nintendo potrebbe unirsi all'estate dei videogiochi

L'estate dei videogiochi, come la chiamiamo noi, ha sempre contemplato anche la Grande N e sembra proprio che un Nintendo Direct sia vicino.

Gli ultimi eventi digitali di Nintendo sono stati più volte dedicati al film di Super Mario, che ora sta per uscire in home video tramite Amazon, prima di concentrarsi ovviamente su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con il format degli eventi dedicati ad un singolo videogioco.

Tears of the Kingdom ora è uscito, ha venduto quello che doveva vendere (davvero tanto) e Nintendo si prepara alla seconda metà dell'anno.

Nella quale ci sarà almeno Pikmin 4, che di recente è tornato svelando una novità mai vista per la serie.

Sarebbe il momento per un bel Nintendo Direct quindi, di quelli estivi che fanno parte della "nuova" estate dei videogiochi da quando l'E3 non esiste più, e il momento potrebbe essere arrivato.

Già qualche settimana fa erano emerse delle indiscrezioni riguardo l'arrivo di un nuovo evento digitale della Grande N, e nelle ultime ore ne sono arrivate altre.

Come riporta My Nintendo News, un utente di Resetera ha scoperto un sito portoghese di Nintendo, già noto per aver svelato news in anteprima, che anticipa l'arrivo di un Direct.

Lo stesso che da settimane si rincorre e che, stando alle ultime informazioni, dovrebbe essere annunciato proprio la prossima settimana.

L'evento dovrebbe essere un Nintendo Direct di quelli "classici", quindi dedicati ai giochi first party e con alcuni annunci importanti, che la Grande N dovrebbe annunciare il 20 giugno per l'arrivo nel giro di qualche giorno, entro il 23 giugno prossimo.

Come sempre non ci resta che attendere ma, visto il momento attuale di Nintendo, non è impossibile pensare che la fuga di informazioni sia reale. Soprattutto dopo quanto detto da Shigeru Miyamoto di recente.

C'è anche la questione Metroid Prime 4, che ormai da sei anni è scomparso e l'apertura di un sito dedicato al titolo ha fatto sperare che un nuovo annuncio sia alle porte.