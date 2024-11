I prossimi Zelda potrebbero essere molto simili a Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom si è rivelato una piacevole sorpresa per il catalogo Switch del 2024, proponendoci la prima vera avventura ufficiale in cui vestiamo i panni della principessa Zelda.

L'ultimo capitolo della serie ha voluto proporre visuali e game design che da un lato possono sembrare nostalgici e strizzare l'occhio al passato, ma dall'altro — come vi ha raccontato il nostro Valentino Cinefra nella recensione dedicata — rappresentano in realtà possibili fondamenta per il futuro della saga.

E sembra pensarla allo stesso modo anche Eiji Aonuma, storico producer della serie che ha ammesso di voler realizzare in futuro più giochi simili a Zelda Echoes of Wisdom (lo trovate su Amazon).

In un'intervista rilasciata alla BBC, Aonuma spiega che in precedenza riteneva praticamente impossibile riuscire ad aggiungere nuovi elementi per i videogiochi di Zelda con visuale dall'alto, ma che questo nuovo capitolo potrebbe aver aperto le porte a un potenziale ancora inesplorato:

«Credo che con questo gioco siamo stati in grado di soddisfare tantissimi giocatori. E, allo stesso tempo, questo gioco mi ha fatto comprendere che ci sono ancora tante possibilità per questi titoli di Zelda con visuale dall'alto. Abbiamo anche quei dinamici Zelda in 3D ma, in aggiunta ad essi, speriamo di poter continuare con questi Zelda in 2D con visuale dall'alto».

Il producer ovviamente non si vuole sbottonare più di tanto sul futuro della saga, ma ha lasciato intendere che sarebbe più che felice di tornare a lavorare su nuovi capitoli simili a Zelda Echoes of Wisdom.

Ovviamente, la decisione finale sulla loro eventuale realizzazione spetterà a Nintendo, che potrebbe non essere così ottimista guardando i freddi numeri di vendita.

Possiamo solo attendere per scoprire che cosa succederà in futuro, fermo restando che la grande N ha ovviamente grandi piani per il franchise: ricordiamo che è in arrivo anche un film live-action, anche se potrebbe farsi attendere a lungo.