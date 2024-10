Zelda Echoes of Wisdom ha convinto i fan Nintendo, ma non del tutto

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ha fatto il suo debutto da pochissimi e, sebbene non abbia venduto effettivamente male, non sembra aver avuto l'esplosione che ci si poteva aspettare.

Come riporta Games Industry, infatti, Echoes of Wisdom ha venduto meno di The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Advertisement

Il nuovo episodio del "nuovo" corso 2D della saga (lo trovate su Amazon) è un titolo eccezionale che punta a rivitalizzare il franchise, portandolo su percorsi nuovi.

Eppure i fan Nintendo sembrano aver premiato il remake dello storico titolo per Game Boy, invece che l'inedito per Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è entrato nella top 10 dei videogiochi più venduti del mese di settembre, ovviamente, ma dopo una settimana dal lancio ha registrato vendite inferiori del 14% rispetto al remake di Link's Awakening del 2019.

Tuttavia, si tratta di vendite puramente in formato fisico, quindi le cifre reali potrebbero essere molto più vicine tra i due se si tiene conto del download.

Considerate che, per esempio, anche un titolo come Astro Bot non era partito affatto bene considerando solo il formato fisico, ma è stato il mercato del digital delivery a salvare l'ambiziosa esclusiva PlayStation 5.

Sicuramente il cambio di direzione, così come la protagonista per la prima volta femminile, può aver influenzato in parte la ricezione di Echoes of Wisdom da parte del pubblico di riferimento.

Come ha spiegato il producer Eiji Aonuma, «Ho cercato invano di capire cosa le rendesse davvero giustizia. Ma quando ho visto il team alle prese con l'identificazione della protagonista ideale per questo gioco, ho pensato: questo è esattamente il gioco per lei!»

E questa volontà è evidente nel gioco perché, come vi abbiamo detto nella nostra recensione, «Echoes of Wisdom si basa sui classici The Legend of Zelda, ma è tutto meno che nostalgico in termini di game design.»